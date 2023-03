Oriana triste per Daniele al GF Vip “faccio un appello”/ E fuori dalle mura…

GF Vip, Oriana sente la mancanza di Daniele: “Faccio un appello“

Oriana Marzoli sente sensibilmente la mancanza di Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Nella puntata di ieri sera Alfonso Signorini ha affrontato brevemente la questione legata alla squalifica del concorrente, ma non ha dato informazioni aggiuntive su di lui e sul suo stato d’animo in questo momento. L’assenza di informazioni su Daniele ha gettato nello sconforto l’influencer venezuelana, che non ha notizie di lui dal giorno in cui è stato improvvisamente espulso da Cinecittà.

Come mostrano alcuni video condivisi dagli utenti del web, si vede Oriana pensierosa e desiderosa di sapere come sta Daniele e se la sta guardando. In giardino, la Vippona si confida con Giaele De Donà e rivolge una richiesta specifica al suo pubblico: “Faccio un appello: mi piacerebbe che tutti i giorni venisse qualcuno a urlarmi qualcosa di Daniele“. Sappiamo infatti che, molto spesso, i telespettatori si mobilitano per raggiungere Cinecittà e, fuori dalle quattro mura, gridare informazioni ai concorrenti.

Oriana Marzoli, urla fuori dalla Casa: “Daniele ti segue“

Questo scambio di informazioni tra interno ed esterno della Casa è avvenuto proprio nelle scorse ore, quando Oriana Marzoli ha sentito fuori dalle mura le urla di un fan. Mentre era nel giardino del Grande Fratello Vip 2022 a prendere il sole con alcuni coinquilini, si sentono delle urla che sembrano rivelare: “Daniele ti segue“. L’audio non è ben comprensibile poiché c’è la musica in sottofondo, e anche il gruppo fatica a comprendere le urla. Il messaggio però sembra chiaro: Daniele Dal Moro c’è e sta seguendo l’avventura della sua Oriana nel reality.

“Grazie! Stavo proprio pensando a Daniele in questo momento” confessa la concorrente, sollevata per aver ricevuto finalmente qualche informazione sul ragazzo. L’espulsione di Dal Moro fa ancora piuttosto male ad Oriana, che in questi ultimi giorni è andata in crisi. Nella puntata di ieri Alfonso Signorini ha spiegato che il provvedimento della produzione era doveroso, per via dell’atteggiamento di Daniele (considerato aggressivo) nel corso di uno scherzo con la Marzoli. Lei ha minimizzato, spiegando che si trattava per l’appunto di uno scherzo. Ma la decisione, considerata soprattutto la nuova rigida linea intrapresa dal programma, è parsa inevitabile.

Oriana: “Mi piacerebbe che tutti i giorni venisse qualcuno a urlarmi qualcosa DI DANIELE” ❤‍🩹#oriele #iostocondaniele pic.twitter.com/UBt0p7r395 — sisonokevin (@_soleilandia_) March 21, 2023

Hanno urlato “Oriana, Daniele ti segue” Oriana: “Grazieeee, stavo proprio pensando a Daniele in questo momento… Daniele ci manchi” ❤‍🩹#oriele #iostocondaniele pic.twitter.com/zilpix56N0 — sisonokevin (@_soleilandia_) March 21, 2023













