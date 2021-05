Oriella Dorella e i figli adottivi Moises e Marcos Gallavotti/ “La gioia della mia vita”

I fratelli Moises e Marcos sono nati a San Paolo, in Brasile. A metà degli anni ’90 sono stati adottati da Oriella Dorella e dal marito Eugenio Gallavotti (oggi sono separati): “Io e mio marito avevamo deciso fin da subito che avremmo adottato a prescindere dai figli naturali”, ha raccontato la ballerina anni fa al magazine “Vita”. Oriella Dorella, parlando delle difficoltà di essere un genitore adottivo ha detto: “Dentro di me conservo la curiosità del dolore del loro passato. Cerco di comprendere le scorie di dolore che ancora traspaiono. Moises, il grande, ha conosciuto i suoi genitori e custodisce i suoi ricordi, mentre il piccolo, Marcos, ha dietro di sé un buco nero”. Dopo poco l’arrivo dei due figli adottivi, il matrimonio con il giornalista si è bruscamente concluso: “Ho fatto loro da mamma e da papà, tant’è che a volte mi sono sentita chiamare ‘mapa’ avendo un doppio ruolo”, ha confessato la Dorella su Rai 1.

Oriella Dorella: l’adozione di Moises e Marco

Oggi Moises e Marcos Gallavotti sono diventati grandi. Moises, il maggiore, vive a Milano dove lavora come Doggy day care e Professional FCI canine educator. Durante il primo lockdown ha partecipato attivamente al servizio di dog sitting gratuito per i cittadini over 65 di Milano. Nonostante la separazione dei genitori, i due ragazzi sono rimasti legati al padre Eugenio Gallavotti, che spesso pubblica loro foto. “Sei stato bravo bambino mio. Non riesco neanche a immaginare il dolore che hai combattuto e vinto”, ha scritto il giornalista su Instagram in occasione del compleanno di Marcos nel 2019. Qualche anno fa, intervistata dal Giornale della danza, Oriella Dorella ha ricordato: “Io volevo fortemente un figlio, ma la vita in quel momento mi ha scombinato un po’ i programmi… Poi, anziché uno, sono arrivati due splendidi fratelli, che sono diventati la gioia della mia vita”.

