Orientamento sessuale incide su salute cardiovascolare/ “Donne lesbiche penalizzate”

Le donne lesbiche e bisessuali hanno una peggiore salute cardiovascolare rispetto alle donne eterosessuali. Ma gli uomini gay e in misura minore gli uomini bisessuali hanno una salute cardiovascolare migliore rispetto agli uomini eterosessuali. Uno studio condotto dall’Institut national de la santé et de la recherche médicale Epidémiologie intégrative des maladies cardio-vasculaires sembra suggerire che l’orientamento sessuale possa incidere sulla salute cardiovascolare di un individuo.

“Minori trans? Medicalizzazione del disagio”/ Danna: “dipendenza da farmaci a vita”

Lo studio è stato pubblicato sul Journal of the American Heart Association. Intervistato dal quotidiano francese le Monde, il ricercatore Jean-Philippe Empana ha commentato questa particolare ricerca. Per arrivare a questo risultato sono stati reclutati “200.000 adulti di età compresa tra i 18 e i 64 anni in una ventina di centri di salute in Francia, tra il 2012 e il 2020. Oltre a un check-up sanitario, i partecipanti hanno compilato un questionario sul loro orientamento sessuale. Per uomini e donne, li abbiamo divisi in quattro gruppi: eterosessuali, omosessuali (gay o lesbiche), bisessuali e coloro ‘che non desiderano esprimersi’”. A questo punto “tra le donne (90.879), lo 0,61% era lesbica e il 3,5% bisessuale; e tra gli uomini (78.555), il 3,1% era gay e il 3,5% bisessuale. In entrambi i sessi, più del 90% era eterosessuale e circa il 3% non ha non ha voluto commentare. Questa distribuzione è paragonabile a quella riscontrata nei pochi studi sull’argomento. Abbiamo riscontrato un livello di istruzione più elevato ma, paradossalmente, un livello socio-economico più elevato e più e più problemi legati all’alcol, sintomi depressivi, ansia e tentativi di suicidio tra le minoranze sessuali rispetto agli eterosessuali”.

Ibernazione nell'uomo è più vicina/ Indotto torpore con gli ultrasuoni negli animali

Salute cardiovascolare e orientamento sessuale: “minoranze esposte a stress, accesso cure mediche…”

L’orientamento sessuale può essere correlato alla salute cardiovascolare dell’individuo. I ricercatori hanno spiegato questa correlazione al quotidiano le Monde facendo notare che “al momento non esiste una risposta definitiva, ma una serie di ipotesi. La principale è che le minoranze sessuali sono esposte a molti stress sociali, familiari e professionali” che “possono portare a comportamenti che sono inappropriati per la salute (consumo di alcol, fumo, ecc.) e problemi psicologici (ansia, depressione, ecc.). Tutti questi fattori hanno un impatto biologico, favorendo in particolare infiammazione, alterazioni del sistema nervoso autonomo” che in futuro può comportare la “formazione di placche nelle arterie – e, in ultima analisi, agli incidenti cardiovascolari, tra cui l’infarto del miocardio”.

Ospedali: classifica dei migliori e peggiori in Italia/ Solo 9 hanno livelli alti

Ma non è tutto, perché “c’è anche la questione dell’accesso alle cure mediche per le minoranze sessuali. In questo le lesbiche sono indubbiamente svantaggiate rispetto alla comunità gay maschile che è diventata più consapevole dell’epidemia di HIV”. Inoltre “diversi studi hanno mostrato una crisi di fiducia tra queste donne e il mondo medico perché si sentono incomprese. Hanno l’impressione che non si tenga conto delle loro caratteristiche specifiche e della discriminazione che subiscono”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA