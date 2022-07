Orietta Berti/ “Adesso piaccio ai figli dei miei fan! Al Grande Fratello VIP…”

Orietta Berti e l’arte di sapersi rinnovare

Spontaneità, talento e capacità di attrarre un pubblico sempre più ampio e variegato. Orietta Berti, negli ultimi anni, si è ritagliata uno spazio di primo ordine anche in ambito televisivo, continuando a cavalcare nel contempo la sua “sempre verde” carriera musicale. E non è casuale che la sua agenda sia fitta di impegni, tra appuntamenti in piazza, tv e nuovi programmi. “Tutti la vogliono”, ha assicurato il suo manager Pasquale Mammaro.

Osvaldo, Otis, Omar: marito, figli Orietta Berti/ La tradizione a cui sono più legati

“Sono stata molto fortunata. Quando ho cominciato avevo i miei fan, sono andata avanti, questi sono cresciuti e sono invecchiati. Io però ho continuato ad avere i miei fan, figli di quelli che avevo prima e così via”, ha ammesso Orietta Berti. L’artista ha saputo reinventarsi, conquistando appunto i più giovani. “Ho abbracciato altri generi, e ho conquistato una fetta di nuovi fan. Ormai mi seguono tutti, dai bimbi alle famiglie e non solo”, spiega in una bella intervista a Il Messaggero.

Gf vip 7, Sonia Bruganelli confermata nel cast/ S'infiamma la polemica: "Avete.."

Orietta Berti pronta a sbarcare al Grande Fratello VIP

Orietta Berti, sapientemente, ha abbracciato nuovi generi ed è felicissima di aver incontrato colleghi molto giovani e capaci lungo il cammino. “Con Hell Raton, Manuelito, ho realizzato il brano “Luna Piena”. Ai concerti lo faccio molto, perché piace, soprattutto ai bambini. Mi hanno riferito che ballano, la canzone è orecchiabile”.

Per quanto riguarda la collaborazione con Fedez e Achille Lauro, invece, la Berti ha confermato come tutto sia nato per caso, quasi per gioco. Dal prossimo settembre ecco il Grande Fratello VIP, dove Orietta Berti indosserà i panni di opinionista. “Sarò a Mediaset, come opinionista al Grande Fratello vip. E poi promuoverò il mio cofanetto celebrativo, anche nelle altre reti televisive”, ha anticipato Orietta.

Omar Paterlini, chi è il figlio di Orietta Berti/ Chitarrista con una vita privata...

© RIPRODUZIONE RISERVATA