Orietta Berti/ “Al Festival di Sanremo con la tradizione, su Marcella Bella…”

A Storie Italiane c’è in collegamento Orietta Berti, cantante fra le più note del panorama italiano, con alle spalle ben 60 anni di carriera, che quest’anno parteciperà al Festival di Sanremo 2021, a 29 anni dall’ultima volta (era il 1992, assieme a Giorgio Faletti con ‘Rumba di tango’). “Non ho ancora incontrato di persona Amadeus”, esordisce Orietta Berti in collegamento dalla Liguria “Sono molto emozionata, sono in un albergo bellissimo a Bordighera, l’Hotel del Mare, qui mi devo truccare da sola, vestire da sola e arrivare sul palco bella pimpante, non so come farò ma ce la farò”.

E ancora: “Mi vestirò molto colorata, porterò abiti di pailettes, all’ultimo momento abbiamo optato per altri tessuti dopo aver scartato la seta, che si sarebbe sgualcita. E poi le pailettes sono sempre luccicanti, portano allegria, e poi sarà adornata da gioielli bellissimi”. Sulla canzone: “E’ molto tradizionale, all’italiana, del bel canto, e quindi ho bisogno di abiti che mi fanno scesa, diciamo la realtà”.

ORIETTA BERTI: “MIO MARITO OSVALDO SI STA ANCORA RIPRENDENDO DAL COVID”

“Il primo anno che ho partecipato a Sanremo è stato il 1966 con Ornella Vanoni, “Io ti darò di più”, quindi anche nel 1967”. Chiedono quindi dov’è il marito Osvaldo: “Non è venuto, purtroppo è rimasto a casa perchè è ancora convalescente con il covid, ma comunque ci sta sentendo, ogni ora mi telefona, è preoccupato”. In studio passano quindi le immagini dell’ultima apparizione di Orietta Berti al Festival di Sanremo, come detto sopra, datata 1992, con il compianto Faletti: “E’ stato bellissimo, sono contento di aver fatto una settimana di vacanza con lui a Sanremo, lo ricordo con affetto perchè era un mio amico, sincero, molto generoso, con una pensiero giusta, quando tornavamo a casa lui restava un paio di orette con me e la mia famiglia in Emilia e poi ripartiva per il suo viaggio, a lui piaceva molto la gente dell’Emilia”. Orietta Berti ha aggiunto: “Ci vuole anche la tradizione nella musica, il presente e il futuro sono attuali, senza la tradizione non siamo niente”. Sulla querelle con Marcella Bella: “Cosa già chiarita, frasi dette sul palco ‘Ora o mai più’, e gli autori ci avevano detto di fare un po’ di litigate, noi siamo delle grandi attrici e sembrava tutto vero, poi ci siamo chiarite. Un giornalista mi ha detto che arriverò ultima – ha aggiunto e concluso – perchè votano solo i giovani, io gli ho risposto che non mi interessa e che andrà a far sentire un po’ di canzone italiana”.



