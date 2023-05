Orietta Berti al Grande Fratello VIP?/ “Mai nella vita e vi dico perché…”

Orietta Berti esclude categoricamente un coinvolgimento come concorrente al Grande Fratello VIP: “Mai nella vita!”

Orietta Berti è stata una delle opinioniste più apprezzate dal pubblico al Grande Fratello VIP. Assieme alla collega Sonia Bruganelli ha commentato, puntata dopo puntata, le dinamiche della casa più spiata di Italia. In molti la vorrebbero vedere maggiormente coinvolta, magari direttamente all’interno della casa, dove secondo i fan potrebbe dare spettacolo in veste di concorrente. Ma Orietta Berti, a proposito di questo scenario, non sembra affatto intrigata all’idea e in una divertente intervista rilasciata al magazine nuovo tv ha spiegato i motivi per i quali non prenderebbe mai parte al gioco.

“Partecipare al GfVip? Mai nella vita! Non potrei mai stare chiusa in una stanza. Per me gli orari e gli impegni presi anche verbalmente sono sacri!”, ha tuonato Orietta Berti. La cantante, però, apprezzerebbe l’idea di restare nell’orbita gieffina, come commentatrice e opinionista.

Orietta Berti, i fan di ogni età la amano e “spingono” per vederla al GF VIP. Chissà se un giorno…

Sui social in molti spingono da tempo affinché Orietta Berti possa entrare dentro la casa del Grande Fratello VIP. E’ un’opzione sulla quale, molto probabilmente, anche ai vertici della produzione del GF hanno pensato ma che in ogni caso non sembra poter vedere la luce. Infatti la cantante è molto legata alla sua famiglia e come lei stessa ha ammesso ha anche tanti impegni da dover gestire e non ci sarebbe quindi spazio per un reality così impegnativo e totalizzante.

Curioso che la Berti, benché sia una cantante navigata, negli ultimi anni abbia ottenuto riscontri totali tra i giovani, che hanno potuta apprezzarla in tv, ma anche nelle collaborazioni assieme a Fedez ed Achille Lauro. Chissà che un domani non riescano a convincerla a prendere in considerazione il GF VIP da concorrente…

