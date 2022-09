Orietta Berti/ Alex Belli, scuse dopo l’attacco: “Sono un provocatore: la stimo e…”

ORIETTA BERTI TORNA A “VERISSIMO”

Orietta Berti farà parte del ricco cast della puntata inaugurale della nuova stagione di “Verissimo”, in programma questo pomeriggio su Canale 5 e primo dei due consueti appuntamenti nel weekend con l’oramai storico talk show in onda sulle reti Mediaset. E, come detto, nel salotto televisivo della padrona di casa Silvia Toffanin farà il suo gradito ritorno uno dei personaggi più amati del pubblico del programma (pur essendo da tempo un volto ricorrente della Rai), ovvero la 79enne cantante e personaggio televisivo che sta vivendo una seconda giovinezza.

E, in attesa di scoprire cosa racconterà Orietta Berti nella sua ennesima partecipazione a “Verissimo”, programma dove oramai è di casa, torniamo sulla polemica che negli ultimi tempi ha visto la diretta interessata finire nel mirino di Alex Belli. Come è noto la Berti, opinionista assieme a Sonia Bruganelli (anche lei ospite oggi su Canale 5) nella nuova edizione del “Grande Fratello VIP”, era stata punzecchiata dall’attore, protagonista proprio l’anno scorso del noto reality show e che forse aveva voglia di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Tuttavia la sua uscita social, in cui aveva preso in giro in modo poco elegante la Berti parlando di “forza lavoro un po’ più giovane e con memoria”, gli era valsa una valanga di critiche e così il diretto interessato ha dovuto fare dietrofront a tempo zero.

ORIETTA BERTI, ARRIVANO LE SCUSE DI ALEX BELLI: “VOLEVO DIRE CHE…”

Pur senza ritrattare completamente ma cambiando la sua versione, Alex Belli (protagonista nella Casa del GF per l’estenuante triangolo amoroso con Soleil Sorge e la moglie, Delia Duran) ha corretto il tiro, premettendo di portare nel cuore quell’esperienza televisiva e precisando di avere un grande rispetto per Orietta Berti. “Sono un provocatore e la stimo come donna e professionista: ho semplicemente detto che lei non ha capito bene l’impegno duro che richiede il GF VIP, poi ho fatto un post in cui auguravo il meglio a tutta la produzione, ad Alfonso Signorini e anche a Orietta a cui voglio bene”. Caso chiuso?

Intanto, Orietta Berti negli ultimi giorni ha condiviso sui suoi profili social la copertina del suo nuovo album, un cofanetto in diversi dischi e il cui titolo spiega bene la finalità di questa ultima uscita. "La mia vita è un film – 55 anni ++ di musica", e la cui cover ritrae Orietta in un fotomontaggio realizzato in graphic art sull'immagine della regina Anna d'Asburgo di Austria e che, a detta della diretta interessata, "è un mashup che rappresenta in modo giocoso l'affetto del pubblico nei miei confronti (anche dei social network) e che ricorda quell'atmosfera meravigliosa di 'Mille'…" ha scritto la Berti accennando al successo della scorsa estate, ovvero il tormentone che la vedeva protagonista.











