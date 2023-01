Orietta Berti: “Antonella Fiordelisi? Non parlo di lei per non andare in causa!”/ “È trasparente”

Orietta Berti asfalta Antonella Fiordelisi in diretta al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini apre l’argomento Edoardo Donnamaria-Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip e in diretta si scatena il putiferio. Edoardo, allo stremo della sopportazione, lancia un duro attacco contro la sua (ex?) fidanzata, accusandola di essere finta e di non averlo mai amato, piuttosto di pensare al gioco. Lo fa tirando in ballo le sue accuse di averle messo le mani addosso, cosa che lei nega almeno fino a quando Signorini non chiede agli autori di tirare fuori il video in questione.

GF Vip: perchè Edoardo e Antonella si sono lasciati?/ Oriana centro delle discussioni

Orietta Berti: “Antonella? Per me è trasparente!”

Signorini chiede allora l’intervento delle sue due opinioniste e se Sonia Bruganelli è una furia contro Edoardo, Orietta Berti lo è contro Antonella. “In questa società prevale l’arroganza, l’ignoranza e non aver rispetto per le persone altrui. – esordisce infatti la cantante sulla Fiordelisi – Come mai nella Casa tutti hanno qualcosa da dire ad Antonella?” è la domanda sarcastica che si pone. “Io non voglio dire niente su di lei, per me è diventata trasparente! – tuona, e aggiunge – È una ragazza che non si fa dare consigli, sa solo dire che ha un milione di follower. Cosa farà lei nella vita? Quando escono dal GF dopo tre settimane spariscono, lei non ha mai rispettato nessuno, nemmeno le persone che le danno una opinione. È una brutta rappresentante per la gioventù italiana”.

LEGGI ANCHE:

Stefano Fiordelisi, il papà di Antonella furioso con Oriana e il GF Vip/ Signorini risponde in diretta?Nicole Murgia "Antonella? Non mi piace"/ "Modo di fare irrispettoso e maleducato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA