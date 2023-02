Orietta Berti asfalta Antonella al GF Vip: “Pianti per Edoardo? Tutta sceneggiata”/ “Non sei vera!”

Orietta Berti, sfuriata contro Antonella Fiordelisi al GF Vip

È una furia Orietta Berti in diretta al Grande Fratello Vip. In studio si parla del rapporto di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e delle lacrime di questa seconda per la ‘palpatina’ di lui al seno rifatto della Murgia. La cantante e opinionista ammette di non credere a tutte le scene che Antonella sta facendo per la questione, facendo notare che certe effusioni tra Murgia e Edoardo lei le aveva già viste e non aveva detto nulla.

“Io non dormo mai, guardo sempre il Grande Fratello. – ha perciò esordito la Berti in diretta contro Antonella – Con la Murgia Edoardo si è sempre abbracciato davanti a lei e davanti a tutti. Tutta questa sceneggiata è tutto oro colato che ti è arrivato addosso Antonella, perché finalmente potrai vincere tra Oriana e Nikita, ricordatelo!” E ha continuato: “Questo è oro e te lo fa avere il tuo Edoardo! Sono contenta che si è svegliato il bell’addormentato! Contenta per lui e anche per lei, perché non è l’uomo per lei. E basta fare la sceneggiata Antonella, perché di sceneggiate ne ho viste nella mia vita in 57 anni che sono qua! Fai la donna normale, sii te stessa!” Una vera e propria ovazione ha accolto l’intervento furioso di Orietta.

