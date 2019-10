ORIETTA BERTI ASSENTE A DOMENICA IN/ È il giorno del battesimo della nipotina Olivia

Perché Orietta Berti non c’è a Domenica In?

Orietta Berti non sarà presente a Domenica in. Perché? Facile: oggi è il giorno del battesimo di Olivia, la sua prima nipotina, e nonna Orietta non può certamente mancare. Olivia è nata nel marzo scorso dall’unione di Otis, il suo secondogenito, e Lia Chiari, originaria di Brescia. La notizia è stata data al tavolo della trasmissione Che tempo che fa, di cui la Berti è ospite fissa. In quell’occasione, l’interprete si è mostrata piuttosto emozionata. L’Usignolo di Cavriago sognava da tempo di diventare nonna. Lei stessa lo aveva ammesso in diverse interviste, prima che lieto annuncio arrivasse anche in casa Berti-Praterlini. “Sono molto felice, questa bambina mi ha già cambiato la vita”, ha commentato in seguito da Fabio Fazio. Orietta è sposata con Osvaldo dal 1967 e, oltre a Otis, ha un altro figlio: Omar. Con Olivia si prosegue la tradizione di famiglia di dare a tutti un nome che inizia per “o”.

Orietta Berti, nonna grazie a Otis

“È bellissima e bravissima”. Questo il commento a caldo di Otis Paterlini, figlio di Orietta Berti, subito dopo la nascita della bambina. “Diventare papà è un’emozione indescrivibile. La bimba è molto buona, ha tantissimi capelli e mi sembra già di vedere che assomiglia un po’ ai suoi nonni, Orietta e Osvaldo”. In un’intervista al Resto del Carlino, Otis ha descritto così il suo stato d’animo. Il neopapà, classe 1980, è uno dei più stretti collaboratori di Orietta Berti. Nel 2007 si è laureato in Scienze della Comunicazione all’Università di Modena e Reggio Emilia con una tesi dedicata alla madre (Si ricorda, Signora Berti?), in cui ha analizzato a trecentosessanta gradi il mondo della televisione d’annata e i suoi varietà storici.

