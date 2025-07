Orietta Berti e il rapporto con Fedez: "Oggi dice troppe parolacce, ma è un ragazzo sensibile"

Orietta Berti torna a parlare del suo rapporto con Fedez, la cantante che ha condiviso con l’ex marito di Chiara Ferragni e Achille Lauro il tormentone Mille, torna a parlare del collega. Un rapporto diverso il loro, a distanza di qualche anno, con tante cose cambiate. La cantante originaria di Cavriago ha rotto il silenzio su Fedez, notando alcuni atteggiamenti che non le sono andati troppo giù. In una intervista concessa a TVBlog.it, Orietta Berti ha rivelato: “Gli ho fatto notare che ora dice sempre parolacce. ‘Prima non le dicevi’, gli ho detto. Allora lui mi ha risposto che in passato non aveva alle spalle un divorzio e una malattia” ha detto la cantante ricordando la chiacchierata fatta con Fedez che si è giustificato così a riguardo.

Orietta Berti è però rimasta delusa da quanto ascoltato e ha ammesso di non comprendere a pieno le nuove generazioni: “Per via del mio carattere e della mia personalità, mi dà però fastidio quando qualcuno dice le parolacce”.

Orietta Berti e il rapporto con Fedez

Già in passato la cantante si sera espressa sul legame con Fedez, che aveva deciso di prendere un po’ sotto la propria ala, come fatto anche con Achille Lauro. Sempre nel corso della recente intervista concessa a TVBlog.it, Orietta Berti ha deciso di dire la sua sul collega, mostrando un lato diverso dell’artista:

“La canzone che ha portato a Sanremo è molto bella, è una sua biografia. Io lo trovo anche molto migliorato come cantante, è più sicuro di sé. Lui è molto sensibile e si emoziona tanto; ha sempre dato molto peso alle emozioni” ha detto Orietta Berti sull’ex marito di Chiara Ferragni. E chissà che in futuro non possa esserci ancora margine per qualche nuova collaborazione sul piano artistico, dopo il tormentone Mille dell’estate 2021.