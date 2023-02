Orietta Berti avverte Donnamaria: “Antonella non ti vuole bene!”/ “Ti ridicolizza, te lo dico da mamma”

Orietta Berti avverte Edoardo Donnamaria e attacca Antonella Fiordelisi al GF Vip: “Ti farà impazzire!”

Torna a far discutere il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip. Il loro costante tira e molla, le liti ormai all’ordine del giorno, scatenano discussioni in Casa e in studio, dove prima Sonia Bruganelli, poi Orietta Berti dicono la loro. Se la prima, come sempre, appoggia la Fiordelisi, la Berti al contrario la attacca e si mostra solidale con Edoardo.

A lui lancia un avvertimento che è allo stesso tempo un duro attacco ad Antonella Fiordelisi. “Edoardo, sei un bravo ragazzo e sei anche intelligente però non riesci a capire che questa donna ti farà impazzire! – tuona la Berti, continuando – Hai avanti una vita che solo tu potrai sopportare! Perché quando una donna ti mette sempre in ridicolo, e fa tutto per metterti sotto i piedi e farti ingelosire, non ti vuole bene! Fa tutto per apparire, lei vuole essere la regina della Casa del Grande Fratello!”

Edoardo Donnamaria: “Antonella? Se non riesco a gestirla evidentemente non è la persona per me”

Una vera e propria ovazione accoglie le parole di Orietta Berti, manifestazione dell’accordo del pubblico con le sue parole. Anche Edoardo Donnamaria, d’altronde, si dice d’accordo con la cantante e, rispondendo alla Bruganelli che l’ha accusato di non saper gestire Antonella, anzi dichiara: “Lei è una persona durante la puntata ed è un’altra persona fuori dalla puntata. Probabilmente non cono in grado di gestirla e, se è così, vuol dire che non è la persona per me!”

