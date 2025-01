Orietta Berti è nata nel 1943 a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, da papà Mafalda Oreste e mamma Vittoria Anna. La musica ha sempre fatto parte della sua vita: il padre, infatti, era un grande appassionato di lirica e per questa ragione l’ha spronata, fin da piccolissima, ad avvicinarsi al mondo musicale, cominciando a prendere lezioni di canto fin da giovanissima. Per questa ragione il suo talento non ha faticato a sbocciare, mostrandosi fin dai primi anni della sua vita e con maggior insistenza durante l’adolescenza, quando Orietta Berti ha ottenuto i primi successi. A diciotto anni, ad esempio, ha preso parte al concorso Voci Nuove Disco d’Oro a Reggio Emilia con “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli, classificandosi per la finale e arrivando poi sesta, dietro a Iva Zanicchi e davanti a Gianni Morandi.

Proprio nel corso di quella rassegna musicale, però, ha conosciuto il direttore artistico della Karim, Giorgio Calabrese, che le ha proposto un primo contratto discografico, con due 45 giri che non sono stati però distribuiti. Negli anni successivi, Orietta Berti ha ottenuto una serie di successi musicali importanti, fino ad arrivare, più avanti, a vendere ben sedici milioni di dischi in tutto il mondo. Italia e non solo, infatti: nella sua vasta platea di popolarità, anche tantissimi altri Stati del mondo come Brasile, Argentina, Stati Uniti, Spagna, Portogallo, Turchia, Regno Unito, Francia, Messico, Giappone e tanti tanti altri.

Orietta Berti, chi è: l’arte di reinventarsi a ottant’anni

Orietta Berti, al contrario di tanti colleghi, ha una particolarità importante che l’ha resa conosciuta e molto amata anche negli anni successivi. Ha saputo infatti reinventarsi, rimanendo al passo con i tempi. Basti pensare che nel 2020 ha preso parte al Festival di Sanremo con il brano “Quando ti sei innamorato”, che ha ottenuto un discreto successo. Nell’estate del 2021 ha pubblicato poi un tormentone, “Mille”, con Fedez e Achille Lauro: un successo straordinario anche grazie ai social, che l’hanno incoronata la regina dell’estate. Tra i suoi segreti, che hanno contribuito alla sua popolarità e alla sua capacità di rimanere al passo con i tempi, il fatto di essere sempre e costantemente a contatto con i giovani.