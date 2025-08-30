Orietta Berti, chi è l'artista originaria di Cavriago che ha cominciato a cantare da giovanissima grazie al papà, appassionato di musica lirica

Orietta Berti, nata a Cavriago nel 1943, ha cominciato la sua carriera grazie al papà, appassionato di musica lirica. Fu proprio lui a spronarla e spingerla a studiare musica e canto: nel 1961, a soli 18 anni, Orietta prese parte per la prima volta ad una manifestazione canora, il concorso Voci nuove disco d’oro a Reggio Emilia. Con lei anche tanti altri futuri artisti, come Gianni Morandi, Iva Zanicchi e Paola Neri. Da quel momento è cominciata la carriera di Orietta Berti che con il tempo ha ottenuto sempre più spazio e successo.

Nel 1966, a 23 anni, è arrivata la sua prima partecipazione a Sanremo, insieme a Ornella Vanoni: le due hanno cantato “Io ti darò di più”. Anche negli anni seguenti l’artista è tornata a calcare il palco dell’Ariston: nel 1967 ha cantato “Io, tu e le rose” mentre nel 1968 ha cantato “Tu che non sorridi mai”. Nel corso della sua lunghissima carriera, che dura da più di cinquant’anni, Orietta Berti ha cantato in giro per il mondo, con grandissimo successo, arrivando a vendere oltre sedici milioni di dischi.

Negli ultimi anni Orietta Berti non è finita nel dimenticatoio, anzi: si è riadattata ad uno stile di musica diverso, pubblicando spesso singoli estivi con giovanissimi, come ad esempio Fedez e Fabio Rovazzi. Un modo di adattarsi ai tempi e non sparire, anzi, continuare ad esistere anche con grande successo. “Devo dire che loro mi danno tanta energia, hanno molto rispetto nei miei confronti e mi vogliono bene” ha raccontato a “La nuova Sardegna” Orietta Berti.

Proprio in virtù di questo suo grandissimo successo tra i giovani, Orietta Berti non ha intenzione di ritirarsi, anzi. “Finché ho la forza e il coraggio di fare pezzi nuovi e l’affetto e il sostegno del pubblico non vedo perché mi dovrei ritirare” ha rivelato la cantante, che non vede l’ora di continuare la sua carriera e le sue movimentate estati.

