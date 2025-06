Orietta Berti, chi è la cantante emiliana? Gli esordi nella musica negli anni Sessanta, poi i grandi successi e la ribalta negli ultimi anni

Orietta Berti, anche nota come l’Usignolo di Cavriago, paese dell’Emilia Romagna dove è nata, è una delle cantanti italiane più conosciute al mondo, voce splendida e molto apprezzata anche all’estero. La sua carriera è cominciata da giovanissima: su impulso del papà, grande appassionato di musica lirica, Orietta ha cominciato a prendere lezioni di musica e di canto, iniziando appunto a cantare. La prima occasione per mostrare il suo talento si è presentata nel 1061 quando ha preso parte a “Voci nuove disco d’oro” a Reggio Emilia, classificandosi per la finale ma arrivando sesta. Il suo talento comunque non è passato inosservato tanto che Orietta ha cominciato ben presto a incidere i primi brani e dischi.

Orietta Berti furiosa con Rovazzi: il richiamo in diretta social/ "Ha rallentato l'uscita del disco"

Il suo singolo più conosciuto è “Tu sei quello”, che nel 1965 ha vinto il riconoscimento “Un disco per l’estate”. L’anno successivo ha perso parte con Ornella Vanoni al Festival di Sanremo, tornando poi anche negli anni successivi, pur non vincendolo mai. Un rimpianto per Orietta, che però non se ne è mai fatta un cruccio: “Ho vinto Un disco per l’estate, ho venduto milioni di dischi” ha raccontato proprio di recente l’Usignolo di Cavriago, che pur non avendo mai trionfato al Festival ha ottenuto tanti altri grandi successi.

Fedez, è guerra con Tony Effe: stoccata choc dopo frase su Chiara Ferragni / "Il suo libro? Roba per bambini"

Orietta Berti, chi è: i grandi successi in carriera

Orietta Berti è la cantante dei grandi successi, come quello straordinario del 1970 con “Fin che la barca va”, che ha ottenuto milioni di vendite. Negli anni Ottanta e Novanta Orietta ha continuato a far musica, mostrandosi sempre più spesso in tv. Anche negli anni 2010 e 2020 la cantante è riuscita a sfruttare la sua capacità di adattamento per ottenere popolarità anche tra i giovanissimi, collaborando spesso con artisti molto più giovani di lei come Fedez, J-Ax e Fabio Rovazzi, con il quale tra l’altro di recente ha avuto da ridire. E, proprio negli ultimi tempi, ad Orietta è stato proposto di realizzare uno speciale sulla sua carriera ma lei ha rifiutato: “La gente ha bisogno di leggerezza, non di rimanere ferma a guardare la mia storia”.