Chi è Orietta Berti, dal nuovo singolo ft. Fabio Rovazzi - con tanto di ‘sgridata’ - ai genitori e Sanremo: “Mai vinto al Festival, ma nessun cruccio”.

Non esiste limite alle vite artistiche di Orietta Berti; la storia della musica italiana passa per la sua vocalità, per le sue canzoni rimaste impresse nella memoria e nel tempo. Una circostanza tutt’altro che scontata; numerosi colleghi e colleghe appartenenti alla sua generazione artistica non hanno avuto la capacità di adattarsi ai cambiamenti dello showbiz, alle diverse esigenze del pubblico e al mutare inevitabile delle tendenze e peculiarità musicali. Lei, prossima all’uscita con il nuovo singolo – ‘Cabaret’, ft. Fabio Rovazzi e FuckYourClique – si conferma ancora una volta lungimirante, innovativa e istrionica.

La carta vincente di Orietta Berti, sottotesto anche del nuovo singolo ‘Cabaret’, è la sua scelta di affiancarsi ai giovani talenti della musica italiana; come a farsi guidare in un mondo evidentemente distante dal suo ma che con le nuove leve a fare da mentori può essere vissuto da protagonista al pari delle stelle odierne. Proprio il nuovo featuring con Fabio Rovazzi ha alimentato la curiosità del web quando la stessa cantante ha rivelato una simpatica scaramuccia con l’artista: “Il video non è pronto e non possiamo far uscire la canzone finchè non torna dalla Thailandia!”, raccontava con tono scherzoso qualche giorno fa.

Orietta Berti, infinite vite artistiche ma senza mai snaturarsi: “La gente ha bisogno di leggerezza”

Con buone probabilità, le capacità eclettiche di Orietta Berti a dispetto del fattore anagrafico sono da ascrivere al suo background; sia dal punto di vista formativo e forse anche per la radice politica che riguarda la sua famiglia. Come riporta Huffpost, la cantante ha raccontato: “Mia madre era una comunista di ferro; papà invece era molto devoto”. E lei, da queste matrici, ha tratto il meglio aggiungendo la sua personalità senza mai volersi ergere, come invece spesso capita nel settore musicale, a diva o icona. “Mi hanno proposto degli speciali sulla mia carriera ma ho rifiutato; la gente necessita di leggerezza non di guardare la mia storia”.

A proposito di storia di Orietta Berti, tra le sue conquiste artistiche manca Sanremo; potrebbe essere considerato quasi un cono d’ombra considerata la longevità e risonanza del suo percorso artistico. La realtà dei fatti è però ben diversa; come giusto che sia, ha sempre aspirato e ancora aspira a far breccia nel cuore del pubblico e non ad aggiungere targhe e premi in bacheca. Eppure, pare proprio che tra le sue passioni ci sia anche il collezionismo: “Un vizio? Collezionare tutto, non butto via nulla!