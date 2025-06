Orietta Berti, chi è: la carriera cominciata da giovanissima dopo aver scoperto la passione e il talento per la musica grazie al papà

Numeri importantissimi, quasi impressionanti, quelli della carriera di Orietta Berti, che ha venduto in carriera più di sedici milioni di dischi in tutto il mondo, ottenendo un successo impressionante. In carriera, Orietta ha ottenuto inoltre sei dischi d’oro, sette di platino e due d’argento. Numeri che hanno segnato in maniera positiva la carriera musicale della Berti, che ha potuto sempre fare affidamento su una famiglia che ha fatto quadrato intorno a lei, a partire dal marito Osvaldo Paterlini. Ma come è cominciato il percorso nel mondo della musica della cantante emiliana? Appassionata di canto fin da bambina, Orietta deve gran parte della sua fortuna proprio al papà. L’uomo, appassionato di lirica, la convinse a prendere lezioni.

Proprio grazie alle lezioni prese, nel 1961 ha preso parte al primo concorso “Voci Nuove Disco d’Oro” a Reggio Emilia, classificandosi sesta. Successivamente ha cominciato a pubblicare i suoi primi singoli e i primi album, ottenendo sempre più popolarità, anche grazie a brani passati alla storia, come “Tu sei quello”, che ha vinto il Disco d’oro per l’estate del 1965. Nel 1966, Orietta Berti ha partecipato per la prima volta a Sanremo, con “Io ti darò di più”. Negli anni successivi ha ribadito la sua presenza all’Ariston, diventando un volto noto e conosciuto dagli italiani.

Orietta Berti, chi è: “Mai vinto il Festival ma…”

Nonostante la sua strabiliante carriera, Orietta Berti non ha mai vinto Sanremo: una mancanza? Non per lei. Come raccontato, infatti, il fatto di non aver mai trionfato all’Ariston non lo ha vissuto come una sconfitta. “Mai vinto al Festival, ma nessun cruccio” ha spiegato proprio di recente. Nessun rimpianto né rimorso, dunque, per Orietta, che nonostante l’età avanzi continua a collaborare con i giovani e a sfornare successi: dopo i suoi lavori passati con Fedez e J-Ax, ecco che ora è arrivato anche il nuovo singolo con Rovazzi e i Fuckyourclique.