ORIETTA BERTI, SECONDA GIOVINEZZA DA ‘REGINA DEL POP’: ECCO COME HA…

Orietta Berti, chi è cosa sappiamo della cantautrice e personaggio televisivo che questo pomeriggio sarà nuovamente ospite della puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere? La presenza della 81enne artista originaria di Cavriago, oramai una habituée del salotto tv di Silvia Toffanin, sarà protagonista del talk show in onda su Canale 5 non solamente per raccontarsi, come fatto in altre occasioni, ma, in concomitanza con la giornata dei funerali di Papa Francesco non mancherà certamente un suo ricordo del Pontefice scomparso negli scorsi giorni e che la diretta interessata ha avuto anche il privilegio di incontrare. Scopriamo qualcosa di più su Orietta Berti e anche di quel legame speciale con Jorge Bergoglio.

Per raccontare chi è Orietta Berti e riassumere una carriera oramai lunghissima e iniziata ufficialmente quasi sessant’anni fa, precisamente nel 1961, non basterebbe un libro, tra successi, riconoscimenti, aneddoti e la sua vita privata (di cui, tuttavia, parliamo a parte in due pezzi quest’oggi e che abbiamo dedicato a Osvaldo Paterlini, suo storico compagno di vita, e ai due figli della coppia, Omar e Otis). Nata all’inizio degli Anni Sessanta nell’amata Emilia, e diventata celebre col tempo col nomignolo di ‘usignolo di Cavriago’, al nome di Orietta Berti sono legati alcuni dei più grandi successi della musica italiana dello scorso secolo anche se la diretta interessata, soprattutto grazie alla sua verve ed alcuni riusciti featuring con esponenti della new wave musicale nostrana, ha saputo reinventarsi e contendere a colpi di visualizzazioni su YouTube lo scettro di regina del pop o dei tormentoni estivi a colleghe più giovani.

ORIETTA BERTI: “HO CONOSCIUTO ANCHE WOJTYLA E RATZINGER PRIMA DI…”

L’amore per la musica di Orietta Berti risale alla sua infanzia ma è con la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo (1966) che comincia a farsi conoscere dal grande pubblico, kermesse in cui trionferà l’anno successivo con “Io, tu e le rose”, vittoria funestata purtroppo dalla tragedia di Luigi Tenco. Se della sua carriera di cantante e dei premi sappiamo tutto, forse non tutti sanno che la diretta interessata si è concessa alcune puntatine sul grande schermo, recitando anche per grandi registi quali Ettore Scola o assieme a Paolo Villaggio. Più recente, dato che risale ai primi Anni Novanta, il suo rapporto con il piccolo schermo e che la trasformerà in un personaggio televisivo molto noto e amato, diventando ospite fissa di alcuni programmi, opinionista o giurata in alcuni reality show e disimpegnandosi a volte anche nelle vesti di conduttrice.

Ma, dato che la sua presenza negli studi di “Verissimo” quest’oggi sarà legata anche al suo rapporto con Papa Francesco, nei giorni dei solenni funerali del Pontefice, va ricordato pure che la cantante non ha mai fatto mistero della sua grande fede. “Ho incontrato tre Papi nella mia carriera” aveva raccontato qualche tempo fa esibendosi proprio davanti a Bergoglio nel tradizionale Concerto di Natale (in precedenza aveva conosciuto pure Ratzinger e Wojtyla). Per Orietta Berti, infatti, la musica ha sempre rappresentato uno strumento privilegiato per avvicinarsi alla dimensione del divino e la morte di Francesco -che ha avuto l’onore di incontrare per ben tre volte– l’ha molto colpita tanto che, all’indomani della sua scomparsa, così scriveva sul proprio profilo Instagram con tanto di scatti del pontefice argentino: “Grazie Sua Santità Papa Francesco per l’esempio, per la straordinaria umanità, per la straordinaria dolcezza, per la spiritualità, per la vicinanza al prossimo e per la vicinanza alla vita di tutti noi” il contenuto del suo post in cui parlava di Bergoglio come di una persona “meravigliosa” oltre che “una speranza per tutti noi”.