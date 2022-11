Orietta Berti choc: “Lite furibonda con mio marito Osvaldo”/ Peperoncino, ambulanza e paura: cos’è accaduto

Orietta Berti, racconto choc al GF Vip: “Lite con mio marito Osvaldo, colpa di una minestra!”

Racconto tra l’esilarante e lo choc quello di Orietta Berti in diretta al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini annuncia che Orietta le ha rivelato di una lite furibonda avuta con il marito Osvaldo Paterlini proprio ieri in casa. “Uno scompiglio inimmaginabile!” ha annunciato allora la Berti, iniziando a raccontare cosa ha scatenato tutto.

Orietta Berti dal Gf Vip a conduttrice di Sanremo con Amadeus?/ "Non avrei problemi"

“Io ho fatto la minestra di verdura, gli ho chiesto se ne voleva anche lui ma mi ha risposto ‘No, no, i tuoi pastrocchi non li voglio nemmeno assaggiare!’ – ha esordito la Berto in diretta, continuando – Allora io, sapendo che lui non la assaggiava, ci ho messo un peperoncino e mezzo perché a me piace molto piccante. Quando io sono andata di là, lui ha assaggiato la minestra che era bollente e non respirava più, non riusciva a parlare.”

Orietta Berti pazza di Amaurys Perez: "È il più bello del GF Vip"/ Bruganelli svela: "È innamorata!"

Orietta Berti: “Mio marito non riusciva a respirare, poi…”

Da lì è scoppiato l’allarme e la preoccupazione, al punto tale che Orietta Berti ha pensato di chiamare l’ambulanza: “Io l’ho visto col cucchiaio in mano e ho capito che aveva assaggiato la minestra. Ho allora chiamato mio figlio Otis per dirgli di chiamare il pronto soccorso per suo padre… poi è venuto mio figlio Omar e ha assaggiato la minestra, dicendo che era come la facevo sempre. – la conclusione è stata lieta – Gli ho dato allora un ghiacciolo, un gelato, e lui con un filo di voce mi ha poi detto ‘Mi volevi ammazzare'”. Tutto si è risolto per il meglio e i due hanno anche fatto pace.

LEGGI ANCHE:

Orietta Berti sbotta con Pamela Prati/ "Non sono una diva!", scintille al GF VIP

© RIPRODUZIONE RISERVATA