Orietta Berti/ Con Fedez e Lauro per ‘Mille’: “Non ho sacrificato la mia personalità”

Orietta Berti è una delle ospiti di Verissimo – Le storie, il contenitore delle interviste ‘migliori’ di Silvia Toffanin andate in onda nel corso dell’ultima stagione del programma. L’intervista, trasmessa in replica su Canale 5 e in contemporanea in streaming sul portale Mediaset Infinity, vedrà al centro il racconto della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo in gara con il brano Quando ti sei innamorato, piazzatosi al nono posto nella classifica finale. Ma il suo vero successo, dopo Sanremo, è arrivato ‘grazie’ (e non ‘a causa’) delle gaffe che ha commesso nell’ambito delle varie dichiarazioni rilasciate a proposito della sua ultima esperienza sul palco dell’Ariston. Si pensi per esempio al desiderio, espresso in termini un po’ goffi, di duettare con Madame, Ermal Meta e soprattutto con i ‘Naziskin’, altro nome dei Måneskin. Alla fine, quest’estate, Orietta è finita a cantare non con gli artisti citati, bensì con Fedez e Achille Lauro, anche loro presenze importanti dell’ultimo Festival di Sanremo. Il suo nuovo singolo s’intitola Mille ed è sicuramente un pezzo particolare, se comparato agli altri del suo repertorio, più posati, impostati, ma non per questo meno divertenti (si pensi per esempio al tormentone intramontabile Fin che la barca va).

Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ “Andremmo sempre d’accordo, non fosse che…”

Mille è la nuova canzone di Orietta Berti

Negli ultimi mesi, insomma, Orietta Berti ha vissuto una nuova giovinezza musicale. Decisiva anche la sua presenza sui social, con decine di meme che hanno invaso il web in riferimento soprattutto ai suoi look eccentrici e coloratissimi. In un’intervista dei giorni scorsi a Repubblica, Orietta ha parlato approfonditamente del suo ruolo inedito tra Fedez e Achille Lauro: “Ringrazio Fedez che mi ha dato l’occasione di far compagnia ai ragazzi anche nell’estate. A Sanremo ha chiesto di parlarmi, mi dice che aveva pronta una canzone per l’estate e che il ritornello era perfetto per me, me la fa ascoltare, se non mi fosse piaciuta ci avrebbe riprovato in autunno. E invece era bella, e sono andata a registrarla. Poi s’è unito Achille Lauro, che conoscevo già perché abbiamo lo stesso stilista. Il bello è che ognuno ci mette del suo senza sacrificare nulla della propria personalità”. Il ritornello cantato da lei è frizzante e ritmato, mentre le strofe rientrano più nello stile di un rap irriverente e ‘maleducato’. In ogni caso, si tratta di una canzone disimpegnata e senza grandi pretese artistiche.

Orietta Berti/ “Con Osvaldo non si litiga mai, Al Bano ci 'aiutò' durante le nozze”

Orietta Berti tra famiglia e amici vip

Spazio nell’intervista anche al racconto della vita con suo marito Osvaldo, padre dei suoi due figli Omar e Otis (nessuno dei due, inaspettatamente, ha seguito le sue orme nella musica). Degno di nota il capitolo amicizie, specie quella con Al Bano e con la collega Iva Zanicchi.

LEGGI ANCHE:

Orietta Berti/ “Devota a Padre Pio, Leo DiCaprio tra gli uomini che mi piacciono”

© RIPRODUZIONE RISERVATA