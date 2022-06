Orietta Berti/ “Con mio marito Osvaldo ci capiamo così tanto che non litighiamo più”

Orietta Berti, la sua intervista ne Il meglio di Domenica In

L’intervista a Orietta Berti per Domenica In, rivissuta oggi 12 giugno nel “meglio di” con Mara Venier. Dopo aver rivisto la sua esibizione sulle note della canzone con la quale si è esibita al Festival di Sanremo, ha commentato: “Mi emoziono sempre, sono quelle canzoni che mi fanno venire il luccichio agli occhi. Mi ricordo gli anni d’amore e felici con Osvaldo. Adesso ci capiamo così tanto che non abbiamo neanche il modo di arrabbiarci. Noi non litighiamo mai”, ha ammesso. Oggi Orietta Berti ha svelato di avere dei corteggiatori ma sempre molto educati.

Durante Domenica In fu consegnato all’ospite di Mara Venier il sesto disco di Platino per Mille, il grande successo che la vide protagonista con Fedez ed Achille Lauro, brano che non poteva non intonare nel corso della puntata. “E’ un traguardo pazzesco, non succederà mai più nella mia vita”, ha ammesso.

La sorpresa di Fedez a Orietta Berti

Al telefono con Domenica In per una bellissima sorpresa a Orietta Berti, anche Fedez al quale è stato trasmesso un omaggio video al rapper ed alla moglie Chiara Ferragni che era intervenuta emozionata per un saluto a Mara Venier.

Nel corso della trasmissione la Berti si è esibita, tra le tante canzoni, anche sul brano Amazzonia che ha rappresentato la sigla dell’ultimo Zecchino d’oro, contenente un importante messaggio per la salvaguardia nel nostro Pianeta.

