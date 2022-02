Orietta Berti contesa tra Fedez e Rovazzi?/ Sceglie “Luna piena” con Hell Raton

Orietta Berti tra Rovazzi e Fedez

Orietta Berti dimentica Fedez (e Achille Lauro) con Fabio Rovazzi? La scorsa settimana, in occasione del Festival di Sanremo 2022, Orietta è salita borda della Costa Toscana insieme a Rovazzi, che ha così “scippato” la Berti all’ex amico Fedez. Come fa notare il settimanale Chi, Orietta insieme con Rovazzi non ha mai fatto cenno alla hit più cantata dello scorso anno “Mille”, in collaborazione con Fedez e Lauro. Sul palco della finale di Sanremo, Orietta ha cantante la nuova canzone “Luna piena”, prodotta da Hell Raton e Machete. Lo scorso anno Rovazzi, intervistato a Stories su SkyTg24, era tornato a parlare della fine della sua amicizia con Fedez: “Mi dispiace molto perché era un’amicizia vera, nel senso che siamo diventati amici molto prima che io diventassi quello che sono, era nata in modo super spontaneo ed era un’amicizia vera… Da un lato, c’è una persona che fa veramente fatica a stringere dei legami, a differenza mia, nel senso che lui è molto malfidato di default”.

Orietta Berti la nuova hit “Luna piena”

La nuova canzone di Orietta Berti sembra destinata a diventare uno dei tormentoni del 2022. “Luna Piena”, pubblicata il 10 dicembre 2021 e nata dall’incontro con Hell Raton, nome d’arte di Manuel Zappadu e conosciuto anche con il soprannome Manuelito. L’amicizia tra il giudice di X Factor e la Berti è nata a Sanremo: “Manuelito non ha deciso di propormi questo brano. Quando l’ho ascoltato la prima volta sono rimasta incantata. Io e Pasquale Mammaro, mio fido manager che supervisiona tutto il mio percorso artistico, siamo davvero entusiasti di chiudere questo anno, che tanto mi ha dato, con questo brano. Speriamo che piaccia anche a voi”, ha spiegato Orietta, come riporta FanPage. Il brano è dedicato alle donne, all’importanza di amare sé stesse prima di chiunque altro.

