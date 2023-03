Orietta Berti contro Antonella: “Continua a fare la vittima che vinci il GF Vip”/ “E basta con la tett*!”

Orietta Berti, nuova stoccata ad Antonella Fiordelisi al GF Vip

Orietta Berti lancia una nuova stoccata ad Antonella Fiordelisi in diretta al Grande Fratello Vip. L’opinionista non ha mai manifestato grande simpatia per la concorrente, da lei spesso accusata di essere finta oltre che di far impazzire Edoardo Donnamaria per il quale, invece, prova simpatia. Eppure negli ultimi giorni la Berti ha appezzato l’arroganza coerente della Fiordelisi che, seppur in male, non cambia atteggiamento.

È per questo che in diretta le ha sì lanciato un nuovo attacco, ma le ha anche dato un consiglio. Queste le parole della Berti per la Fiordelisi: “Antonella, Edoardo ti ha dato adesso una possibilità enorme, perché tu hai due grandi persone che ti stanno addosso che sono Oriana e Nikita, che forse vinceranno prima di te. Lui ti ha dato la possibilità di vincere facendo la vittima, la sceneggiata, ma non mettere in ballo la tetta che ha toccato così, il tradimento cosà… stai calma e fai la tua sceneggiata fino in fondo e potrai vincere. Come ti ho detto tu sei una persona arrogante e lo sei davvero, quindi fallo fino alla fine.”

