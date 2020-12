Orietta Berti: “Covid-19? Ho paura per mio marito Osvaldo”/ “Non si può vivere…”

Orietta Berti, positiva al covid e asintomatica come il marito Osvaldo, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, confessa di aver piuù paura per il coniuge che per se stessa. Entrambi stanno bene, non hanno sintomi, ma l’ansia non abbandona la cantante: “Ho più paura per mio marito che per me. La preoccupazione non si può scacciare di turno, esiste sempre”, ha spiegato la Berti ai microfoni del noto magazine. Orietta Berti aveva annunciato personalmente di essere positiva al covid pubblicando un post su Instagram in cui spiegava di trovarsi a casa in isolamento esortando tutti a stare attenti, a rispettare il distanziamento e ad indossare sempre la mascherina. “Care amiche e cari amici, desidero condividere con voi che ieri dopo un nuovo tampone di controllo sono risultata positiva al covid19. Sono a casa e sono sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e mi raccomando state attenti”, aveva scritto. Un annuncio che ha immediatamente preoccupato i suoi fans che, tuttavia, Orietta ha rassicurato spiegando di non avere sintomi.

ORIETTA BERTI, LA PREOCCUPAZIONE PER IL COVID

E’ un periodo particolare per tutti quello che stiamo affrontando e, Orietta Berti, al settimanale Di Più, spiega di non poter vivere con l’ansia. La cantante, vivendo in una casa abbastanza grande, nonostante l’isolamento, sta cercando di vivere seranemente le sue giornate occupandosi della casa e di tutto ciò che c’è da fare in casa. “Non si può vivere nell’ansia e cerchiamo di non pensarci. Affronto le giornate con serenità facendo i lavori di casa. In una casa grande c’è sempre qualcosa da fare”, ha spiegato Orietta che è solo una delle ultime vip colpite dal covid. Prima di lei, anche Gerry Scotti, Carlo Conti e Iva Zanicchi hanno conosciuto il covid da vicino.



