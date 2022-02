Orietta Berti, da Fedez a Hell Raton: tormentoni e successi senza fine/ “Sono felice”

Orietta Berti sta vivendo una seconda giovinezza. Protagonista al Festival di Sanremo, come ospite di lusso insieme a Fabio Rovazzi a bordo della meravigliosa Costa Toscana, protagonista anche in radio e in tv coi suoi ultimi tormentoni destinati a diventare successi senza tempo. Dopo il boom ottenuto con Mille, canzone realizzata insieme a Fedez e Achille Lauro, nonché simbolo dell’estate 2021 degli italiani, la Berti è tornata alla carica sfornando una nuova hit.

Si chiama Luna Piena la nuova canzone della celebre artista italiana, pubblicata lo scorso dicembre in collaborazione con Hell Raton e cantata durante il festival della canzone italiana. Orietta Berti si è sbizzarrita, interpretandola in occasione della serata finale, facendo ballare il pubblico a teatro ed a casa.

Il nuovo brano firmato Orietta Berti-Hell Raton, come dicevamo, è destinato a movimentare le radio nei prossimi mesi, diventando l’ennesimo successo della cantante di Cavriago. Il pezzo è nato dopo l’incontro tra l’artista e il giovane produttore, come raccontato dalla stessa Orietta Berti in una interessante intervista riportata da Fanpage: “Sono molto felice di aver accettato questa proposta da parte di Manuelito. La nostra amicizia è nata a Sanremo, quando ci sentivamo su Twitch, ed è proseguita poi naturalmente, finché Manuelito non ha deciso di propormi questo brano”.

“Quando l’ho ascoltato la prima volta sono rimasta incantata”, ha ammesso la mitica Orietta Berti. “Io e Pasquale Mammaro, mio fido manager che supervisiona tutto il mio percorso artistico, siamo davvero entusiasti di chiudere questo anno, che tanto mi ha dato, con questo brano. Speriamo che piaccia anche a voi”.

