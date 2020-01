Orietta Berti da “record”/ 52 anni di matrimonio con il marito Osvaldo Paterlini e i 55 anni di carriera

Orietta Berti ha da pochi giorni festeggiato l’arrivo del nuovo anno nel modo che le viene meglio fare: in musica. Proprio lei, in attesa di rivederla nello show di Al Bano Carrisi e Romina Power, 55 Passi nel Sole, è salita sul palco allestito in Piazza Mario Pagano a Potenza in occasione del concerto condotto da Amadeus, in diretta per L’Anno che Verrà. Con lei anche uno dei suoi due figli. “La gente è cordiale. Sono venuta tante volte in Basilicata e conservo un bel ricordo della città. Un augurio di serenità e un po’ di lavoro a tutti”, ha commentato alla Gazzetta del Mezzogiorno. La Berti ha celebrato i 52 anni di matrimonio con il marito Osvaldo Paterlini e i 55 anni di carriera nell’industria musicale. L’anno che si è appena concluso è stato per lei ricco di soddisfazioni e successo. Ed in occasione di una recente intervista rilasciata ad Eleonora Daniele per Storie Italiane, la cantante ha spiegato come la presenza del marito abbia particolarmente inciso anche sulla sua professione: “Quando ci siamo conosciuti, io avevo 18 anni e lui 19 – ha dichiarato la Berti sul grande amore della sua vita -, lui ha lasciato il suo lavoro per seguirmi. Il successo che ho avuto è anche merito suo: viaggiare e fare le cose con chi ti vuole bene aiuta. Quando lui è stato a casa per ragioni di salute, ne ho risentito molto”, aveva raccontato.

ORIETTA BERTI E I RAPPORTI CON LA COLLEGA ORNELLA VANONI

Di recente aveva fatto discutere la chiacchierata di Orietta Berti a Storie Italiane sul suo rapporto con la collega Ornella Vanoni. Alla Berti è ancora rimasto impresso un aneddoto accaduto sul palco del Festival di Sanremo, anno 1966, quando la cantante milanese si rifiutò di fare una foto con lei. Il motivo? “Disse ‘no, io con lei no, perché è troppo colorata’”, ha rivelato Orietta nell’intervista a Eleonora Daniele. Quell’episodio però resta relegato al passato in quanto i rapporti tra le due artiste sono stati fortunatamente ricuciti sebbene non sia stato proprio semplice: “Ci abbiamo messo del tempo – ha aggiunto l’intervistata, incalzata dalle domande di Eleonora Daniele -, ma con Ornella siamo diventate amiche”. E così non molti mesi fa avevano condiviso anche la medesima esperienza professionale in quanto entrambe nei panni di giurate di Ora o mai più. Oggi della collega, la Berti dice in modo più che sincero: “trovo che sia una donna meravigliosa, straordinaria”.

