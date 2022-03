Orietta Berti/ Dal marito Osvaldo Paterlini al trauma di gioventù: “Quel dolore…”

È Orietta Berti l’ospite di Amadeus per la nuova puntata dei Soliti Ignoti di oggi 4 marzo 2022. La celebre cantante cercherà di indovinare il parente misterioso di questa sera e, dunque, di aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Sono anni di vera rinascita questi per la cantante. Dopo il successo al Festival di Sanremo è stata la regina dell’estate con la sua “Mille”, cantata con Fedez e Achille Lauro.

Orietta Berti è quindi apparsa in molti programmi televisivi, tra cui The Voice Senior nei panni di giudice. La carriera della cantante sta vivendo un ulteriore importante slancio, dunque, e tanti sono ancora i progetti in arrivo. Ma come procede, invece, la vita privata della Berti? Serena, tra l’amore per i suoi figli Otis e Omar e quello per suo marito Osvaldo Paterlini.

Un amore, quello con Osvaldo Paterlini, nato molti anni fa. I due si sono sposati nel 1967 e, da allora, non si sono mai separati. Prima di lui c’è stato solo un grande amore per la cantante: il suo papà. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair qualche mese fa, Orietta ha così ricordato la sua drammatica morte: “Mio papà è morto che avevo diciotto anni. Era in motorino, un suo amico l’ha chiamato e un camioncino della frutta non lo ha visto. Ha battuto la testa, è morto sul colpo. Il trauma in me non è mai andato via: sono diventata ansiosa, anche come moglie e come mamma”. Un dramma che l’ha segnata per sempre: “Il dolore non si cancella. – ha infatti dichiarati la Berti, poi concludendo – Lo alterni ai momenti felici: quando incontri la persona giusta, quando ti sposi, quando arriva il primo figlio. La vita è un’altalena tra il sorriso e il pianto.”

