ORIETTA BERTI/ Dalla paura per il Covid per il marito Osvaldo alla dedica d’amore a Sanremo

C’è anche Orietta Berti tra gli ospiti della puntata di oggi di Domenica In. Mara Venier al timone del 29esimo appuntamento stagionale accoglie nel salotto pomeridiano che ogni domenica fa compagni a milioni di italiani una personalità ormai diventata di famiglia come la cantante di Cavriago. La Venier prosegue dunque nella sua carrellata di ospitate post-Sanremo, con Orietta Berti che con ogni probabilità canterà il brano portato all’Ariston “Quando ti sei innamorato“, canzone che peraltro ha riscosso un successo superiore rispetto a quello pronosticato dagli scettici. Orietta Berti ha dimostrato ancora una volta di essere un’artista di razza, dando prova di aver conservato intatto il talento vocale che le ha consentito di affermarsi come una delle migliori interpreti del panorama italiana e di meritare il soprannome di “usignolo di Cavriago”.

Orietta Berti, come sta il marito Osvaldo

Ma di cosa parlerà Orietta Berti con Mara Venier a Domenica In? E’ probabile che nel corso dell’intervista la padrona di casa chieda conto alla sua ospite delle condizioni di salute del marito Osvaldo, che nei mesi scorsi ha sperimentato una forma di Covid-19 particolarmente aggressiva (la stessa Orietta è stata contagiata). Proprio lo stato di salute del marito di Orietta non le ha consentito di esultare come avrebbe voluto alla notizia di essere stata scelta tra i finalisti del Festival di Sanremo. Come ha raccontato la stessa Orietta pochi giorni fa a Verissimo da Silvia Toffanin, “Osvaldo è stato molto male per il Covid, ha perso 16 chili, adesso ne ha ripresi cinque. Sta migliorando, cammina anche meglio. Domani festeggiamo 54 anni di matrimonio, ho ordinato la cena al ristorante. Per una volta non voglio cucinare”. Quell’incubo, insomma, è quasi alle spalle: per la felicità di Orietta e per quella del pubblico che in tanti anni non ha smesso di volerle bene.

