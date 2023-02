Orietta Berti, dedica d’amore del marito Osvaldo su Chi/ “Lei è la mia bambina”

GF Vip, sorpresa per Orietta Berti: le dolci dichiarazioni del marito Osvaldo

Al Grande Fratello Vip 2022 Alfonso Signorini mostra in anticipo la copertina del nuovo numero di Chi, il settimanale di cui è direttore, da mercoledì nelle edicole. Ed è una copertina speciale, dedicata al grande amore tra Orietta Berti e il marito Osvaldo: la prima pagina viene mostrata in diretta e lascia l’opinionista senza parole. “Esiste l’amore pieno che, anche se litiga, si rafforza. A questo amore che si rafforza, un amore vero, ho voluto dedicare una copertina del mio giornale che esce mercoledì. L’ho dedicata a te e Osvaldo!” annuncia il conduttore.

Signorini spiega di aver voluto intervistare il marito della cantante: “Ho voluto intervistare Osvaldo. Orietta, tu hai sempre parlato di lui ma lui non ha mai parlato di te, e ha raccontato la sua vita con te“. E, a seguire, anticipa un piccolo estratto dell’intervista, nello specifico la conclusione, dove Osvaldo offre un bellissimo ritratto della donna della sua vita: “Lei è rimasta bambina, è una bambina che ama le paillettes, i lustrini, i trucchi e le parrucche, ed è la mia bambina. Ogni tanto qualcuno sentenzia: ‘Ma dì all’Orietta di stare un po’ anche a casa’. Io la vorrei anche a casa qui con me, però sarebbe come chiudere un uccellino in gabbia, e io non metto il mio usignolo in gabbia“.

Orietta Berti sul marito Osvaldo: “La mia più grande fortuna“

Le dichiarazioni d’amore di Osvaldo, lette da Alfonso Signorini in diretta ed in anteprima al Grande Fratello Vip 2022, sono state accolte da un tripudio di applausi in studio. Orietta Berti si è detta contentissima delle belle parole del marito, e dell’opportunità che Signorini gli ha offerto di far sentire la propria voce e raccontare la loro romantica storia d’amore.

“Ho avuto una grande fortuna, non nella mia carriera, ma di incontrare Osvaldo. Perché una donna ha bisogno di una colonna così, che nel momento del bisogno è sempre lì: questa è la mia più grande fortuna“: confessa Orietta Berti parlando del rapporto con suo marito, accompagnata da altri applausi.

