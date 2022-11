Orietta Berti “del Grande Fratello Vip non sopporto parolacce”/ “Presenterei Sanremo”

Orietta Berti è opinionista al Grande Fratello Vip, un’esperienza che definisce “impegnativa” nella lunga intervista pubblicata nel prossimo numero Panorama e in anteprima su La Verità. Essere opinionista “è impegnativo perché vado a Cinecittà il lunedì e torno a casa il martedì, poi di nuovo a Roma il giovedì e riparto il venerdì. Al sabato e la domenica ho i concerti…” confessa, in un turbine di eventi che tengono impegnata la cantante e opinionista del momento.

Del Grande Fratello Vip, però, Orietta Berti ammette di non apprezzare particolarmente “il frasario, le parolacce. E le chiacchiere dietro le spalle. Io sono emiliana e se ho qualcosa da dire lo dico in faccia. Si sparla di uno e poi… ti voglio bene. Anche tutto questo bene va dosato, diciamo la verità”. Invece, del reality ama molto “le storie delle persone che sembrano dei film, ogni vita lo è – svela a Panorama – Prenda Giovanni Ciacci e la sua sieropositività. Abbiamo consigliato ai giovani di non provare vergogna a parlarne perché se quella malattia non viene affrontata presto, poi non la si può più curare. Anche l’indifferenza verso i malati di depressione va combattuta”. Un chiaro riferimento alla vicenda di Marco Bellavia, escluso proprio a causa della sua malattia, un evento che ha toccato l’opinione pubblica e sta contribuendo a rompere i tabù attorno al tema della salute mentale.

Orietta Berti ha dato un nuovo, travolgente corso alla sua carriera da cantante grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo, un altro tema importante nella sua intervista per Panorama e pubblicata in anteprima dal quotidiano La Verità. “Devo ringraziare Fedez e Achille Lauro che con ‘Mille’ mi hanno aperto un mondo – riconosce – A ogni concerto vedo che adolescenti e ragazzi le sanno a memoria. Un’esperienza bellissima”. Orietta Berti ammette però che al Festival “quest’anno non ci sarei andata nemmeno se avessi avuto la canzone giusta”, anche se sogna di poterlo condurre: “a chi non piacerebbe – scherza – ma Amadeus lo sa fare benissimo”. E aggiunge che “penso che debba essere un uomo a presentarlo”.

Sempre impegnata su mille fronti, fra la musica e il piccolo schermo, Orietta Berti ammette di non sapere “neanche cosa prendo al Grande Fratello, fa tutto il mio manager. Non ho ancora firmato i contratti perché non ho mai tempo”. Un’energia inesauribile: “quando lavoro non mi ricordo quanti anni ho – spiega – È quando guardo la carta d’identità che mi spavento. Poi mi faccio una bella risata e vado avanti”.











