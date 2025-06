Orietta Berti, ospite oggi a La Volta Buona, ha passato in rassegna gli ultimi anni della sua carriera e due amicizie speciali.

Così semplice, pacata, eppure per il pubblico è una diva consacrata; Orietta Berti è un’icona silenziosa, capace di far parlare unicamente le sue mirabolanti imprese artistiche scandite dal costante rinnovamento e da una vicinanza perfetta ai giovani e alle nuove tendenze. Ospite oggi nel salotto de La Volta Buona ha ripercorso soprattutto gli ultimi anni della sua carriera, quella che lei stessa definisce una seconda vita artistica. A Sanremo, in gara, manca dal 2021: di recente aveva dichiarato: “Cosa ci vado a fare? Ho troppi progetti in ballo”, ma nel salotto di Caterina Balivo ha chiarito quelle dichiarazioni che sembravano volte a snobbare la kermesse. “Lì ci si va quando hai qualcosa da dire con una canzone forte, quando non è così è inutile andarci. Non riguarda quindi l’amore per Sanremo ma la mancanza di una canzone giusta per me”.

Non manca di certo l’ironia ad Orietta Berti, lo testimoniano ulteriormente le sue parole quando incalzata su qualcosa che non ha mai fatto e che non farebbe mai nella sua carriera. “Posare nuda! Non l’ho mai fatto e non lo farei, adesso poi alla mia età… Anche se negli anni settanta ero molto richiesta”. La cantante ha anche aggiunto: “Come mai ho detto di no? Eh, perchè non conoscevi mia suocera… Dovevamo rigare dritti tutti, una volta era così!”.

Orietta Berti a La Volta Buona: “Fatto pace con Fabio Rovazzi, è un testone…”

Come detto in precedenza, il segreto della longevità artistica di Orietta Berti è stato forse quello di sapersi calare nella scena musicale attuale. Merito anche di alcuni amici e colleghi che hanno creduto in lei. “A Fedez devo tutto, lo devo ringraziare. Ho detto che è cambiato dopo il divorzio? Perchè adesso dice le parolacce, prima no. Gli voglio davvero tanto bene, è molto sensibile e altruista”. Su Fabio Rovazzi, con il quale ha dato vita ad un nuovo singolo – ‘Cabaret’ – ha invece spiegato: “Siamo amici per la pelle, abbiamo fatto tante cose insieme; lui è un po’ diverso, un po’ testone perchè è Capricorno come mio marito… La canzone uscita tardi per colpa sua? Adesso abbiamo fatto pace, mi ha appena telefonato”.