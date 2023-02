Orietta Berti difende Donnamaria, Bruganelli la gela/ “Voglio vedere se Osvaldo toccava tett* a Iva Zanicchi”

GF Vip, Antonella in lacrime per Edoardo: lo sfogo in Confessionale

Al Grande Fratello Vip 2022 si è consumata l’ennesima frattura (e questa volta pare davvero insanabile) tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La concorrente, in lacrime, si è sfogata in Confessionale con Alfonso Signorini per l’atteggiamento di Edoardo, che nella Casa si è sensibilmente avvicinato a Nicole Murgia toccandole addirittura il seno. “Non mi fido più, mi dispiace. Per me questa è vita reale, non posso stare con una persona così” commenta amara la schermitrice, tra le lacrime.

“Mi ha fatto la predica perché da single ho fatto un massaggio sulle chiappe di Antonino, e ora va a toccare il seno della Murgia senza microfono?“, prosegue il suo sfogo, riferendosi ad un precedente massaggio fatto ad Antonino Spinalbese. E, sconfortata, crolla: “Io non ho mai fatto un cavolo a questa persona, e ci tengo“. A spronarla ad andare avanti, ma da sola, ci pensa Sonia Bruganelli: “Antonella ha detto: ‘Non mi importa se andiamo bene come coppia’. Cancellala questa coppia, ormai siamo a un mese dalla fine, siete voi singole persone quelle che escono. Cancellala e viviti questo Grande Fratello per i cavoli tuoi“.

Tuttavia a commentare lo sfogo di Antonella Fiordelisi interviene anche Orietta Berti, che negli ultimi mesi più volte ha criticato la concorrente del Grande Fratello Vip 2022. L’opinionista, con fare schietto come suo solito, sminuisce la gravità del gesto di Edoardo Donnamaria verso Nicole Murgia: “Io credevo che la Murgia ed Edoardo avessero fatto l’amore. Ma perché le ha toccato le tett*?“.

A quel punto interviene Sonia Bruganelli che, seccamente, le lancia un’ironica frecciata difendendo Antonella e tirando in ballo il marito di Orietta: “Ma scusa, io voglio vedere se Osvaldo toccava le tett* a Iva Zanicchi, se te non ti incavolavi“. Una frase che ha scatenato gli applausi del pubblico in studio, presto silenziati dal nuovo intervento della Berti che difende Donnamaria, ancor più considerando quanto Antonella aveva fatto con Spinalbese: “Osvaldo non sta in quelle condizioni lì, provocato ed insultato tutto il giorno. Lei ha toccato le chiappe ad Antonino, è la stessa cosa“. Il clima si surriscalda anche in studio e c’è maretta tra le due opinioniste del reality.

