Orietta Berti distrugge Pamela Prati “Mark Caltagirone? Non crederò mai alla tua storia”/ Gelo in studio…

GF Vip, Orietta Berti contro Pamela Prati: “Non crederò mai alla tua storia“

Scontro di fuoco tra Pamela Prati e Orietta Berti al Grande Fratello Vip 2022. L’ex concorrente ha fatto il suo ritorno in Casa per un confronto con Patrizia Rossetti e Wilma Goich, nel corso del quale Alfonso Signorini invita anche le sue opinioniste a prendere parola. Sia Sonia Bruganelli sia Orietta Berti si scagliano contro la Prati, ma è soprattutto la cantante ad attaccarla duramente, riportando a galla il caso Mark Caltagirone.

Sonia Bruganelli stronca Pamela Prati: "Le donne sono sensibili solo se la pensano come te"/ È lite!

“Volevo dire a Pamela… Lei dice che in Italia ci sono alcune persone che non credono alla sua storia: la Rossetti, la Toffanin, io e Sonia. Allora che vada a vedere il profilo dei social del Grande Fratello Vip da quando è entrata qui, e poi mi dirà. Forse solo un quarto d’Italia crede alla sua storia“: la stoccata al veleno contro l’ex primadonna del Bagaglino. Arriva la contro-risposta di Pamela contro la Berti: “Io non sono qui stasera per riparlare di questo“. La cantante però resta ferma nella sua posizione: “No perché sei tu che dici che noi non crediamo alla tua storia… Non ci crederò mai Pamela alla tua storia“.

Patrizia Rossetti asfalta Pamela Prati: "Falsa! Recita e piange senza lacrime"/ Scoppia la lite al GF Vip!

Orietta Berti e Pamela Prati, scontro infuocato: “Non hai una sensibilità!“

Pamela Prati è delusa dalle parole di Orietta Berti al Grande Fratello Vip 2022 e, a distanza, la attacca sulla veridicità della sua storia: “Vai a parlare con i magistrati, no?“. La cantante però non sente ragioni e ribatte: “Mi offendi, offendi la mia intelligenza. Perché lo so nel nostro ambiente come vanno queste cose: quando una cosa non va più, ne facciamo un’altra per farla andare. Il nostro è un ambiente fatto così. Quando una cosa non va più, si inventa una cosa“.

Pamela Prati e Marco Bellavia fidanzati dopo il GF Vip?/ Lei: "Spero nasca qualcosa…"

“Brava Orietta, sei bravissima” la replica di Pamela Prati all’opinionista, che contrattacca: “Non sono bravissima, sono solo sincera“. Interviene Alfonso Signorini, che fa notare alla Berti come la showgirl spesso viene fermata per strada e riceve il supporto di numerose persone. Il commento di Orietta è lapidario: “Sono contenta per lei che la gente ha già dimenticato tutto“. Parole che provocano l’immediata reazione della showgirl: “Non ha dimenticato, è che la gente sa leggere, cosa che non sai fare tu. Sei una donna che purtroppo non ha una sensibilità“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA