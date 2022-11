Orietta Berti: “Dopo la morte di papà è crollato tutto”/ “Qualcosa si è rotto in me”

Orietta Berti e la morte del papà Mafaldo

Orietta Berti ha perso il padre a soli 18 anni. L’uomo, Mafaldo, chiamato così per la sorellina morta, era un tenore e avrebbe tanto voluto cantare, ma non riuscendoci aveva riversato tutte le sue aspettative sulla figlia, come ha raccontato lei più volte: “Sono diventata cantante per amore di mio padre, grande appassionato di musica. Era lui che mi portava ai primi concorsi”. Il padre di Orietta Berti è morto tragicamente in un incidente stradale, investito mentre era in bici.

A raccontarlo, la cantante stessa nel salotto di Domenica In: “Perdetti mio padre a 18 anni, travolto mentre in bicicletta era andato all’edicola a prendere il giornale. Un trauma che mi tiene ancora sveglia di notte. Non dormo mai più di 2 o 3 ore per notte”.

Orietta Berti racconta: “Dopo la morte di papà…”

Al Grande Fratello Vip si parla di papà dopo il videomessaggio ricevuto da George Ciupilan. Tornati in studio, Sonia Bruganelli loda la figura dei padri dicendo che sono particolarmente importanti per i figli maschi. Orietta Berti, però, sottolinea: “Volevo dire che il papà manca anche alle donne, alle bambine. Io l’ho perso a 18 anni, ti manca tutto intorno, ti manca la forza per andare avanti, ti crolla tutto. La mia vita non è stata più la stessa. Io non dormo più di giorno, non so cosa sia successo. Si è rotto qualcosa dentro di me”.

