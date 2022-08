Orietta Berti/ Drone precipita durante il suo concerto, ferita una donna

Orietta Berti panico al concerto: drone cade e ferisce una donna che ha riportato lievi ferite

Orietta Berti è finita sotto l’occhio del ciclone; mentre la cantante si esibiva il 14 agosto in piazzale Giglia, città siciliana, un drone appartenente a un fotografo è caduto sugli spettatori. Una donna è stata colpita e soccorsa immediatamente, fortunatamente non ha riportato serie ferite. Il drone era lì, come sempre, per scattare foto e registrare i video del concerto dall’alto, ma un guasto lo ha fatto precipitare.

L’artista si stava dedicando a una delle sue memorabili esibizioni, ma questo piccolo contrattempo ha impaurito tutti anche se non è successo nulla di grave, per fortuna. Non è la prima volta che capitano incidenti sul palco di un concerto; mesi fa la stessa disavventura è toccata anche a Elisa. La tettoria del palco del suo concerto a Bassano ha ceduto e la cantante è stata costretta a rimandare l’evento musicale per i lavori in corso.

Orietta Berti pronta per il GF Vip 7

In occasione dei suoi 55 anni di carriera, Orietta Berti ha deciso di lanciarsi un’altra sfida: sarà la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 7. La cantante affiancherà Sonia Bruganelli, confermata anche per questa edizione, nel commentare i comportamenti degli inquilini della Casa più spiata d’Italia.

In occasione di un’intervista su Nuovo TV, Orietta Berti ha raccontato come affronterà il suo ruolo di opinionista: “Sarò sincera. Quando gli inquilini della Casa diranno qualcosa di particolare o susciteranno la mia curiosità porrò loro certe domande…. E se in qualche situazione esagereranno, glielo farò presente. Sarò me stessa come sempre ed esprimerò la mia opinione, sperando di non fare troppe gaffe”. L’artista, dunque, è pronta per il reality e anche per Sanremo 2023 ma tutto dipende da Amadeus e dalla sua capacità di soddisfare le richieste della nota cantante.

