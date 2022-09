Orietta Berti duro attacco ad Alex Belli e Delia Duran/”Non é amore libero, ma…”

Grande Fratello vip 7 ingaggia Orietta Berti: l’opinionista lancia un sassolino ad Alex Belli e Delia Duran

Manca poco al via al Grande Fratello vip 7, che, salvo cambiamenti repentini dei palinsesti tv, andrà in onda a partire dal prossimo 19 settembre su Canale 5, e intanto la new-entry nel cast del reality tra le due preannunciate opinioniste, Orietta Berti si racconta a Mio, lanciando qualche frecciatina ad Alex Belli e Delia Duran.

Quest’ultimi, passati alla storia del gossip come i “promessi sposi” , possono dirsi tra i protagonisti assoluti del Grande Fratello vip 6, e con il triangolo amoroso condiviso nella Casa dei vipponi insieme a Soleil Sorge – poi terminato per il volere della modella americana, che ha deciso di chiudere il poliamore- hanno appassionato i telespettatori. Eppure, nel nuovo intervento Orietta Berti – da neo opinionista del rinnovato reality in arrivo -fa sapere di non apprezzare la condotta assunta dai due giovani vip nel gioco, o almeno questo lo si evince dalla frecciatine non troppo velate che la cantante destina alla coppia vip.

Orietta Berti e le dichiarazioni avvelenate sui promessi sposi del Grande Fratello vip 6

“L’amore libero c’è sempre stato. Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? -é la stoccata che l’opinionista dalla fulva chioma riserva a mezzo stampa agli ex Grande Fratello vip 6-. Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perché magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale”. Dunque, a detta della Berti Alex e Delia avrebbero giocato al poliamore per creare furbamente dinamiche nella Casa, a fin di visibilità, share e business, anche perché non avrebbero saputo fare altro a suo avviso. Alex Belli e Delia Duran vorranno reagire alla stoccata non troppo velata?

Ma come sarà, quindi, Orietta Berti nel ruolo di opinionista al Grande Fratello vip 7? Nel suo intervento la cantante assicura inoltre che fará in modo di risultare un’opinionista ironica, sarà quindi sempre pronta ad esprimere il suo giudizio e a dare il suo contributo, ma con la giusta dose di bonarietà, che tanto la contraddistingue nei suoi interventi TV. Insieme a lei, nel ruolo di opinionista affiancherà alla conduzione del GF vip 7 Alfonso Signorini Sonia Bruganelli, che Orietta Berti stima in quanto donna dinamica, simpatica e attuale, per cui non dovrebbero registrarsi degli scontri tra le due colleghe, cosa che é invece accaduta tra lady Bonolis e l’ex collega Adriana Volpe.











