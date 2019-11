Orietta Berti e il figlio Otis Paterlini/ “Spettacolo? Lui si è dedicato al basket”

OTIS PATERLINI E ORIETTA BERTI OSPITI AL MAURIZIO COSTANZO SHOW

Puntata speciale quella di questa sera del Maurizio Costanzo Show che ha messo insieme vip e figli (o madri) e tra loro anche Orietta Berti e il figlio Otis Paterlini. Classe 1980 il figlio della nota cantante e del suo grande amore Osvaldo Paterlini non ha seguito le orme della madre, anzi. Secondo le poche informazioni che abbiamo di lui, Otis ha conseguito con successo una carriera nel mondo del basket professionismo riuscendo così a prendere le distanze dalla famosa madre e anche dalla scelta fatta dal padre di seguirla sempre e comunque. Anche nella vita privata i successi non solo mancati visto che Otis è felicemente sposato con la bella Lia Chiari e che i due hanno una bambina, la piccola Olivia, nipotina di Orietta Berti, rispettando la tradizione di famiglia e scegliendo la lettera “O” come iniziale del nome. All’epoca erano anni che Orietta Berti chiedeva ai figli di renderla nonna ma con rammarico ha raccontato anche che suo figlio non ha rivelato della maternità “fino al settimo mese di gravidanza”.

OTIS PATERLINI E ORIETTA BERTI, UN RAPPORTO LONTANO DAI RIFLETTORI

In un’intervista a Grand Hotel proprio Orietta Berti ha rivelato alcuni dettagli sulla vita di Otis Paterlini, dei suoi successi e della nuova Lia: “Pur abitando tutti qui a Montecchio, non ci vediamo così spesso: Lia, la compagna di mio figlio, lavora a Parma e il fine settimana va a trovare i suoi genitori, che vivono a Brescia. Lei è una ragazza riservata già di natura, ma lo è diventata ancora di più per motivi di lavoro: è infatti laureata in Psicologia e lavora come assistente sociale al Tribunale di Parma’e ha a che fare con casi delicati quali adozioni o allontanamento di minori da famiglie problematiche, preferisce non esporsi troppo”. Sarà per questo che non l’abbiamo mai vista al fianco della suocera a differenza del figlio che questa sera la accompagnerà sul palco del Maurizio Costanzo Show insieme ad altre famiglie vip.

LA VITA PRIVATA DI ORIETTA BERTI

La curiosità dei fan è proprio sugli argomenti che tratterà Orietta Berti che sul palco di Maurizio Costanzo potrebbe di nuovo alzare il velo sulla sua vita privata con il suo amato Osvaldo. I due sono sposati dal marzo del 1967 e dalla loro unione sono nati Otis e Omar, e da poco sono diventati nonni. La bella cantante ha rivelato più volte di condividere tutto con suo marito e che questo non l’ha mai annoiata tant’è che parla ancora di un rapporto vivo e complice rivelando anche che il segreto del suo matrimonio è quello di voler soddisfare le voglie del marito. Non sappiamo bene se si tratta di voglie culinarie o di un altro tipo di voglie ma questa sera potremo scoprire altri dettagli sulla questione “matrimonio”. Si tratterà da dichiarazioni piccanti visto la presenza del figlio?



