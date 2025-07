In una recentissima intervista, Orietta Berti ha detto la sua su Fedez, con cui in passato ha collaborato. Parole molto chiare

A 82 anni, Orietta Berti è ancora una delle figure più amate della musica italiana. Con la sua voce inconfondibile, l’ironia elegante e l’energia che conquista ogni generazione, l’artista emiliana si è raccontata in una lunga intervista a TVBlog, dove ha condiviso ricordi personali, riflessioni sullo spettacolo, pensieri sulla fama e parole affettuose per alcuni colleghi, primo tra tutti Fedez.

Orietta Berti ammette che la carriera musicale non era nei suoi piani. Cresciuta in una famiglia semplice, pensava a un futuro lontano dai riflettori. Ma il talento la portò lontano: tutto cominciò quando fu notata in un concorso per voci nuove. Da lì, il trasferimento a Milano, l’incontro con il grande Giorgio Calabrese e un percorso che, tra difficoltà iniziali e soddisfazioni, l’ha consacrata tra le voci più longeve della canzone italiana.

Tuttavia, il percorso non fu privo di ostacoli: sua madre era contraria all’idea che facesse la cantante e il padre rimase gravemente ferito in un incidente. Ma Orietta tenne duro, firmò il primo contratto discografico e da allora non si è più fermata. La vittoria al “Disco per l’estate” fu la prima di una lunga serie di successi.

Nel corso dell’intervista, Orietta sottolinea un valore che ha sempre guidato la sua carriera: l’onestà. “Non è facile trovarla nel mondo dello spettacolo”, spiega. Lei, però, ha sempre scelto con attenzione chi la circonda, affidandosi a collaboratori leali e rimanendo fedele a se stessa. Un atteggiamento che le ha permesso di evitare molte trappole del successo.

Questa coerenza ha contribuito anche al suo rinnovato successo tra i giovani. Dopo Sanremo 2021, Orietta è tornata alla ribalta con collaborazioni inaspettate e ironiche. Il brano “Mille”, inciso con Fedez e Achille Lauro, ha riscosso un enorme successo, aprendo una nuova fase della sua carriera.

Le parole su Fedez

Parlando di Fedez, Orietta mostra grande affetto e comprensione. Lo descrive come una persona profondamente emotiva, sensibile, e spesso fraintesa. “Ha sempre dato grande peso alle emozioni” dice ai microfoni di TvBlog. La loro collaborazione ha lasciato il segno non solo a livello artistico, ma anche umano. Secondo Orietta, le recenti difficoltà vissute dal rapper – dal tumore al divorzio – lo hanno cambiato, rendendolo ancora più vulnerabile. “Gli ho fatto notare che ora dice sempre parolacce. “Prima non le dicevi“, gli ho detto” spiega.

Orietta non nasconde di provare dispiacere nel vedere giovani artisti lasciati soli, sopraffatti dalla fama. “Non hanno delle persone vicino che gli vogliono bene” afferma. Lei, invece, ha sempre potuto contare sul marito Osvaldo e su un team che l’ha protetta. Una fortuna, dice, che non va data per scontata.

Nonostante l’età, Orietta non ha alcuna intenzione di fermarsi. È in preparazione un album natalizio, e potrebbe tornare presto anche in televisione. Il segreto della sua longevità artistica? “Io ho un pubblico che era fatto di bambini, ragazzi, mamme. Adesso ho un pubblico molto giovane, e questo mi fa tenerezza, anche perché mi chiedono ancora le canzoni di una volta” ha detto infine nell’intervista a TvBlog.