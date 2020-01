Orietta Berti è Unicorno/ Prima eliminata de “Il cantante mascherato” ora svela che..

Stasera in onda su Rai1, la finalissima della prima stagione de Il Cantante mascherato. Orietta Berti, Arisa ed Emanuela Aureli, eliminate delle precedenti puntate, non saranno più in gara ma parteciperanno stasera come ospiti. L’usignolo di Cavriago, che per Il Cantante Mascherato, aveva scelto di indossare i panni dell’Unicorno, ha raccontato ad Andrea Di Quarto di Tv Sorrisi e Canzoni grande parte dei segreti dello show del venerdì, ispirato ad un format nato in Corea del Sud ed divulgato in tutto il mondo. Orietta ha raccontato della difficoltà di camuffare la voce: “Io volevo proporre canzoni in spagnolo, tipo “Bailando”, “Despacito” o “Sofia”, ma mi hanno detto che si capiva troppo che ero io. Allora hanno detto di fare le canzoni francesi, ma anche lì era troppo chiaro. Allora abbiamo pensato alla Bertè e alla Nannini. Abbiamo abbassato anche la tonalità in modo da ottenere una voce più graffiante”.

Il Cantante Mascherato: Orietta Berti torna come ospite

“Gli artisti mascherati non possono parlare con nessuno, e viceversa. – ha continuato – Ognuno ha la propria guardia del corpo, anch’essa mascherata: può essere una donna o un uomo e li accompagna dappertutto. Ciascuno ha il proprio camerino e non ha nessun contatto con gli altri concorrenti. Non possiamo uscire dal camerino né dalla sala di registrazione, e non si può rientrare in albergo con la maschera indosso. Ci si sveste in macchina. Quando arrivavamo in prossimità dell’albergo l’auto si fermava e io mi cambiavo. Meno male che era sempre buio, potevano scambiarci per ladri: uno con un casco integrale in testa desta sospetti…”. Orietta Berti, ha poi confidato che solamente Milly Carlucci e gli autori sanno la verità: “Neanche il coreografo sa niente. Io non potevo parlare con lui, mentre lui mi diceva cosa fare. Nelle prove, però, avevo una maschera con una visuale più ampia, in gara invece non vedevo nulla! Infatti ho chiesto di darmi due guardie del corpo per farmi accompagnare sul palco”.

