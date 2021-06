Orietta Berti “Ecco com’è nata Mille”/ Il retroscena a Sanremo con Fedez

Non si è classificata nelle prime posizioni ma la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo ha dato ad Orietta Berti nuova vita. La cantante è stata ospite e concorrente in molti show e da pochi giorni è uscita la sua nuova canzone in collaborazione con Fedez e Achille Lauro, Mille. Un brano già ascoltatissimo che mira a diventare il vero tormentone di questa estate. In un’intervista rilasciata a Repubblica, la Berti ha svelato per la prima volta com’è nata l’idea di questa canzone. “Ringrazio Fedez che mi ha dato l’occasione di far compagnia ai ragazzi anche nell’estate. – ha esordito la cantante, per poi svelare – A Sanremo ha chiesto di parlarmi, mi dice che aveva pronta una canzone per l’estate e che il ritornello era perfetto per me, me la fa ascoltare, se non mi fosse piaciuta ci avrebbe riprovato in autunno.”

Orietta Berti: “Fedez dolcissimo, Achille Lauro come un principe”

Nonostante le preoccupazioni di Fedez, Orietta Berti è rimasta invece colpita dal brano: “E invece era bella, e sono andata a registrarla. Poi s’è unito Achille Lauro, che conoscevo già perché abbiamo lo stesso stilista. Il bello è che ognuno ci mette del suo senza sacrificare nulla della propria personalità”, ha raccontato la cantante. Ma com’è stato collaborare con due artisti così differenti da lui? La Berti ha ammesso di essersi divertita molto e di aver ritrovato due persone molto gentili: “Fedez è dolcissimo, Achille ha sempre questo modo di cantare da romano che s’annoia, ma molto elegante, poi nei video sembra un principe.”, ha concluso la cantante.

