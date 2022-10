Orietta Berti “Elenoire quando dormi non togli le ciglia?”/ “Amore sono extension!”

Orietta Berti e i dubbi sulle ciglia di Elenoire Ferruzzi

Orietta Berti al Grande Fratello Vip 2022 è incuriosita dalle grandi ciglia di Elenoire Ferruzzi. Personaggio sopra le righe, Elenoire attira sin dal suo ingresso nella casa la curiosità del pubblico, ma anche dell’opinionista che le chiede: “Elenoire ti guardo sempre, ti voglio chiedere ma quando dormi non ti togli mai le ciglia?”. La Ferruzzi risponde senza problemi alla domanda della cantante rivelando: “amore ma non si tolgono sono extension non si possono togliere”.

La Berti allora ribatte facendo notare alla Ferruzzi che una delle ciglia le sta per staccarsi: “ma una ti sta cadendo, come una serranda mezza chiusa”. La stessa Elenoire, infatti, è funerea per le ciglia che sta per staccarsi a tal punto che anche Alfonso Signorini fa una battuta durante la diretta dicendole: “stai attenta, non è che una ti cade nel latte”. La risposta della Ferruzzi è come sempre epica: “amore, ma io non bevo latte”.

