Orietta Berti, esilarante gaffe con Baby K/ Dopo i Maneskin ed Ermal Meta…

Orietta Berti protagonista di una nuova gaffe. La cantante, ospite di Name that tune – Indovina la canzone, il nuovo quiz serale condotto da Enrico Papi su Tv8, ha scatenato l’ilarità del pubblico e degli altri ospiti in studio. Orietta Berti ha sbagliato l’ennesimo nome come ha già fatto in precedenza. Dopo aver cambiato il nome dei Maneskin in “Naziskin” e quello di Ermal Meta in “Ermal Metal”, Orietta Berti, nello show di Enrico Papi, ha cambiato il nome di Baby K presentando l’artista in modo molto originale. Sul palco, non c’era la vera Baby K, ma Enrico Papi che si sarebbe dovuto esibire nei panni della cantante. Orietta Berti ha avuto il compito di presentarlo, ma ha commesso una gaffe che, in poco tempo, ha fatto il giro del web scatenando l’ilarità degli utenti, sempre più fan della Berti.

Francesca Lodo flirt con Gills Rocca o coccole tra amici?/ Lei svela che...

La gaffe di Orietta Berti su Baby K

Nel presentare Enrico Papi nei panni di Baby K, Orietta Berti ha strappato gli applausi degli utenti del web lasciando perplesso il conduttore di Name that tune – Indovina la canzone. Nell’annunciare l’esibizione di Enrico Papi nei panni di Baby K, la cantante di “Finchè la barca va”, l’ha chiamata “Baby Gay”. In poche settimane, la Berti ha così commesso la terza gaffè. L’artista, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Quando ti sei innamorato” ha dimostrato di non avere molta dimestichezza con i nomi. Le sue gaffe, tuttavia, piacciono sempre di più al pubblico e gli stessi artisti si lasciano andare ad un sorriso di fronte agli errori involontari di Orietta.

LEGGI ANCHE:

Maurizio Costanzo bacchetta Diletta Leotta/ "Non avvisi i fotografi se non vuole..."Antonio Preziosi, Attentato a Papa Giovanni Paolo II/ "Doveva morire ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA