Orietta Berti rimprovera Fabio Rovazzi: ecco cosa sta succedendo con l'uscita della loro nuova canzone

Orietta Berti furiosa con Fabio Rovazzi. Ma, si proceda con ordine. Ma, si proceda con ordine. Quest’estate, i due cantanti hanno collaborato con la band FckYourClique*, a due anni di distanza dal successo della loro hit “La discoteca italiana”. Dopo il trionfo di allora, i due hanno quindi deciso di replicare, ma questa volta le cose non sono andate come previsto. In un’intervista a Il Corriere della Sera, Orietta ha rivelato di essersi offesa con Rovazzi a causa di problemi logistici legati all’uscita del nuovo brano. La canzone, infatti, uscirà il 27 giugno, in ritardo rispetto agli altri singoli estivi, a causa di una vacanza di Fabio in Thailandia.

Fabio Rovazzi: "Con la mia fidanzata Lucia Pizzuti mi piacerebbe diventare papà"/ "Ho 31 anni e..."

Non solo, pare che, una volta tornato in Italia, lo youtuber si sia presentato bianchissimo e senza alcun segno di abbronzatura, facendo insospettire la Berti, che avrebbe iniziato a pensare che la vacanza fosse soltanto una scusa. “Abbiamo litigato perché è arrivato in ritardo. È tornato bianco come un lenzuolo dalla Thailandia, ha detto che l’abbronzatura è andata via per colpa dell’aria condizionata dell’aereo“, ha spiegato l’ex opinionista del Grande Fratello.

Fedez, è guerra con Tony Effe: stoccata choc dopo frase su Chiara Ferragni / "Il suo libro? Roba per bambini"

Orietta Berti rimprovera Fabio Rovazzi: ecco cos’è successo

Ma, Orietta Berti non si è limitata all’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Più recentemente, infatti, la cantante ha avuto un acceso confronto in diretta su Twitch con Fabio Rovazzi, durante una live dello streamer Il Rosso. In quell’occasione, Orietta ha ribadito di essere ancora infastidita con Rovazzi e di non aver ancora fatto pace con lui. Inoltre, la cantante gli ha attribuito tutta la colpa per il ritardo nell’uscita del brano e del videoclip musicale. “Avevi degli obblighi con noi. Adesso sono io la parte lesa, la colpa è tutta tua, ha spiegato stizzita.

Chi è Osvaldo Paterlini, il marito di Orietta Berti/ Conosciuti ad una sagra: "Mi è piaciuto subito"

Fabio, però, ha reagito con grande ironia alle lamentele della collega, scherzando insieme agli altri presenti nella live. Difatti, ha replicato in tono sarcastico, arrivando persino a tirare in ballo i tribunali, per sdrammatizzare l’intera situazione: “Orietta ma io non ho obblighi e non ho contratti. Ma perché non posso andare in vacanza? Dovrà spiegare tutto in tribunale, perché non è vero quello che ha detto”.