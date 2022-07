Orietta Berti: “GF Vip? Mi incuriosisce”/ “Litigare con Sonia Bruganelli? Capiterà…”

Orietta Berti e il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 7

Orietta Berti è pronta a tuffarsi nella nuova avventura di opinionista del Grande Fratello Vip 7 che dovrebbe avere, tra i concorrenti, anche Ginevra Lamborghini, la sorella di Elettra. La Berti affiancherà nel ruolo di opinionista Sonia Bruganelli e, in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 12 luglio, svela i motivi per i quali ha deciso di accettare la proposta di Alfonso Signorini.

Osvaldo, Otis, Omar: marito, figli Orietta Berti/ La tradizione a cui sono più legati

«Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo. Con il carattere che ho, non riuscirei. E poi, anche quando viaggio, devo avere almeno una persona della mia famiglia con me, nella stessa stanza. Ma capisco anche che chi vive da solo, e non ha una famiglia a volte possa stare meglio nella Casa che fuori», ha detto la Berti.

Orietta Berti/ "Adesso piaccio ai figli dei miei fan! Al Grande Fratello VIP..."

Orietta Berti e il rapporto con Sonia Bruganelli

Orietta Berti è pronta a condividere il ruolo di opinionista con Sonia Bruganelli che, nella scorsa stagione del Grande Fratello Vip ha spesso discusso con Adriana Volpe. «Ah, perché, c’è anche da litigare? Pensavo che si potesse discutere solo con i concorrenti. Con Sonia capiterà di non essere d’accordo», ha detto la Berti che, nella sua nuova avventura, potrà contare sull’appoggio della famiglia e del marito Osvaldo.

«Ci volevano portare in ospedale, ma Osvaldo disse: “Voglio morire qui, nel mio letto”, e io gli risposi “Ok, facciamolo, così siamo insieme”. Pensiamo sempre allo stesso modo, abbiamo vissuto così tanto tempo uniti che la sera non capita mai di dire “non sai cosa mi è successo oggi”», ha aggiunto ricordando il momento in cui entrambi sono stati contagiati dal covid.

Gf vip 7, Sonia Bruganelli confermata nel cast/ S'infiamma la polemica: "Avete.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA