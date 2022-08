Orietta Berti “Giovanni Ciacci mi perse gli abiti di Sanremo”/ Si “rifarà” al GFVIP?

Grande fratello vip 7, Orietta Berti confermata nel cast con Giovanni Ciacci: il retroscena che ha messo in crisi i rapporti tra i due

Manca poco al via alla nuova edizione del Grande Fratello vip, il GF vip 7, che stando alle ultime anticipazioni TV partirà con ogni probabilità il prossimo 12 settembre 2022 su Canale 5 e vedrá alla conduzione il riconfermato conduttore del reality Alfonso Signorini con la collaborazione speciale della riconfermata opinionista Sonia Bruganelli e la new-entry opinionista Orietta Berti. Confermato nel cast del Grande Fratello vip 7, nel ruolo di primo concorrente, é invece Giovanni Ciacci, il quale nella Casa più spiata d’Italia avrà accesso in primis come valvola di sfogo per parlare della sua patologia, dopo essersi scoperto sieropositivo. Proprio con lo styler sieropositivo la neo opinionista del Grande Fratello vip, Orietta Berti, ha un conto in sospeso, per cui non si escludono colpi di scena inaspettati e tensioni tra la cantante e l’esperto di tendenze, magari qualche scaramuccia al reality show. Ricordiamo che quello dell’opinionista al Gf vip 6 si è rivelato un ruolo significativo per il percorso dei vip nel gioco, dal momento che ha stabilito anche chi salvare dalle nomination del gruppo di vip conferendogli l’immunità. Che Orietta possa non perdonare a Ciacci la sua défaillance e non fargli quindi sconti al Gf vip?

Incalzata dal settimanale Gente, rispetto ai rapporti non del tutto idilliaci che intercorrono tra lei e Giovanni Ciacci, la cantante ha fatto luce su un “funesto” retroscena che ha compromesso in un certo senso la collaborazione tra i due diretti interessati: “Lo conosco bene Giovanni: doveva portarmi gli abiti a Sanremo ma li ha persi in treno”. E la domanda che sorge spontanea è: com’è potuto accadere che lo styler abbia smarrito i suoi abiti, promessi alla Berti?

Orietta Berti rivela come sarà nel ruolo di opinionista al Gf vip

E sempre in occasione dell’intervento a mezzo stampa, l’opinionista tv ha inoltre fatto sapere quale condotta assumerà nel ruolo di opinionista tv per il Gf vip 7 in arrivo: “Sarò sincera e non esaltata nei giudizi. Sarò me stessa“. Cosa l’ha spinta ad avviare la sua collaborazione con la produzione Mediaset? Come ha dichiarato la diretta interessata è stato il marito Osvaldo a sospingerla verso la partecipazione al gioco dei vipponi, per una “nuova esperienza”. Orietta Berti è reduce da un’esperienza infelice vissuta in occasione di uno dei suoi recenti live show: lo scorso 14 agosto mentre si esibiva ad Agrigento, un drone ha ferito accidentalmente una donna. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

