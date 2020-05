Orietta Berti/ Guida i Normali a Ciao Darwin 7: tuffo nel passato dopo il lockdown

Pubblicità

Orietta Berti torna protagonista con la replica di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione, in onda questa sera su Canale 5. La famosa cantante rappresenta la squadra dei Normali, dei quali indossa la fascia virtuale di capitano. Orietta Berti non ha di certo bisogno di particolari presentazioni: la sua carriera vanta grandi successi e tormentoni musicali, come quello del 1964 con i brani di Suor Sorriso o Finché la Barca va. La sua voce le permette di riscuotere altri successi e consensi, ma anche di partecipare a diversi programmi televisivi, in veste di ospite ed opinionista. Nella puntata di questa sera di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione, Orietta Berti guida la sua squadra con pacatezza e decisione. Riuscirà a battere il team dei Diversi?

Orietta Berti, la risurrezione a Ciao Darwin

Orietta Berti guida i Normali nella replica di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione. La famosissima cantante è protagonista di una puntata scoppiettante e divertente, che il pubblico di Canale 5 ricorda con grande entusiasmo. Sui social è alta l’attesa da parte dei fan della Berti, che non vedono l’ora di vederla all’opera in un contesto spensierato e allegro come quello di Ciao Darwin. In compagnia dei due conduttori Bonolis e Laurenti, questa sera Orietta Berti compie un salto indietro nel tempo tra sfide di coraggio, prove fisiche e quiz culturali. Dopo aver trascorso una quarantena forzata, la cantante può riassaporare una puntata in cui le limitazioni anti-contagio erano inimmaginabili.

Orietta Berti, come ha trascorso la quarantena?

Orietta Berti ha trascorso la quarantena insieme al marito Osvaldo Paterlini, che non le ha di certo fatto dormire sonno tranquilli per via di alcuni problemini di salute. La Berti, proprio di recente, ha ribadito l’importanza di aver al suo fianco un uomo forte e coinvolgente come Osvaldo. L’ultimo periodo lo hanno vissuto all’insegna dell’isolamento, nel silenzio delle riflessioni e nelle preoccupazioni, segnate inevitabilmente dall’emergenza Coronavirus. Nel cuore della Berti, oltre ad Osvaldo, c’è anche la nipotina Olivia che ha compiuto un anno lo scorso: “Abbiamo festeggiato a distanza con una videochiamata e vederla spegnere la sua prima candelina è stata un’emozione incredibile”, aveva raccontato la Berti in una delle sue partecipazioni a Domenica In.



