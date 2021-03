Orietta Berti “ho allagato la stanza d’hotel”/ “Ho passato la notte in bianco per…”

Orietta Berti ha allagato la stanza d’albergo, la sera prima della finale del Festival di Sanremo 2021. Lo ha raccontato la cantante in un collegamento con “Italia Sì”, in onda su Rai1. “Ho allagato la stanza dell’albergo”, ha spiegato di fronte ad un Marco Liorni incredulo. Tutto sarebbe successo a causa di una distrazione commessa dall’artista, che al Festival concorre per la vittoria con il brano “Quando ti sei innamorato”. “Mi hanno regalato dei fiori, siccome non avevo un vaso, li ho messi dentro al lavandino. Ho aperto l’acqua e mi sono allontanata. Quando sono tornata, c’era tutta l’acqua nel corridoio”, le sue parole.

Orietta Berti, stanza d’albergo allagata: “ho passato la notte con gli asciugamani”

Serata da incubo, dunque, per Orietta Berti. La cantante ha ammesso di aver passato tutta la notte ad asciugare la stanza. Distrazione fatale per la Berti, che però non ha riportato particolari danni. Se non lo spavento e la scocciatura di dover rimboccarsi le maniche per sistemare la situazione: “Allora per tutta la notte ho lavorato con gli asciugamani, a strizzare l’acqua e pulire il bagno. Era anche largo quel bagno lì, non si finiva più…”, ha raccontato su Raiuno.



