Orietta Berti hot al GF Vip: “Da giovane indossavo camicie sexy per Osvaldo”/ “Ecco come reagiva”

Orietta Berti, rivelazione piccante al Grande Fratello Vip: “Indossavo camicie da notte sexy per Osvaldo ma lui…”

Siparietto piccante in diretta al Grande Fratello Vip. La protagonista è Orietta Berti che, spinta da una clip mostrata sa Signorini nella Casa, porta a galla un ricordo del passato che riguarda suo marito Osvaldo. In diretta si parla infatti del balletto molto sensuale di Oriana per Daniele Dal Moro che, in tutta risposta, è però rimasto a letto a dormire, senza degnarla di uno sguardo.

Una scena che alla Berti ha riportato alla mente un atteggiamento che suo marito Osvaldo ha avuto con lei. “Quando Oriana ha fatto quel balletto per Daniele – ha esordito la cantante in studio – mi è venuto in mente che io, quando avevo la sua età, facevo la collezione di camicie da notte super sexy, bellissime, una collezione di novanta camice. Allora ogni volta che ne compravo una mi facevo vedere da Osvaldo, e lui diceva: ‘Vatti a cambiare subito che domani sera sta il concerto e se perdi la voce, perdiamo tutto!'” Un racconto piccante che si trasforma in siparietto esilarante in diretta al Grande Fratello Vip.

