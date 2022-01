Orietta Berti, il rapporto con Achille Lauro e Fedez/ “Non ho più un momento libero”

Orietta Berti sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza professionale, che nemmeno lei si sarebbe aspettata fino a qualche mese fa. Tutto è cominciato con la partecipazione a Sanremo, dove si è presentata con il brano “Quando ti sei innamorato“, ma è riuscita a conquistare tutti non solo per la canzone, ma soprattutto per il suo atteggiamento spesso scanzonato, che può fare invidia anche ai più giovani. Impossibile, infatti, non avere sorriso nel momento in cui lei ha raccontato di essere stata inseguita dai carabinieri perché si stava recando dalla sarta per prendere i vestiti a coprifuoco ormai superato.

Da allora le soddisfazioni non sono mancate. È stato proprio in quell’occasione che Fedez e Achille Lauro hanno deciso di pensare a lei per una hit da lanciare in estate. Il marito di Chiara Ferragni era pienamente convinto che lei fosse la persona giusta e non ha esitato a farle ascoltare “Mille“. Allo stesso tempo, però, le ha lasciato carta bianca invitandola ad accettare solo se pienamente convinta, in caso contrario avrebbero trovato un altro progetto su cui lavorare. E alla fine le soddisfazioni non sono mancate: è stata infatti una delle canzoni più amate dell’estate.

Orietta Berti e le soddisfazioni sul lavoro: il ringraziamento a Fedez e Achille Lauro

A distanza di tempo la cantante, che è diventata anche una presenza fissa a “Che tempo che fa” con Fabio Fazio, non può che essere riconoscente ad Achille Lauro e Fedez. La sinergia nata con loro potrebbe proseguire. Ma già da ora lei non può che essere soddisfatta: “Amadeus mi ha invitato a Sanremo e da lì è conosciuto tutto – ha raccontato l’artista al ‘Corriere della Sera’ -. Lì ho conosciuto Fedez, che mi ha proposto ‘Mille’. Lì ho avuto l’incontro virtuale su Twitch con Manuelito (Hell Rato, ndr) ed è nata l’idea di una telenovela per i social, poi ha voluto produrre la mia nuova canzone, ‘Luna Piena’, che nelle radio sta già andando forte”.

E ora l’Orietta nazionale non potrebbe essere più felice: “È il successo che arriva a una certa età, ma non ho tempo di godermelo, fino in fondo. Ora lavoro tutti i giorni, ho registrato spot pubblicitari, faccio tante trasmissioni Tv. Vado tutte le domeniche da Fazio, per Antonella Clerici sono la coach a ‘The Voice Senior’, poi sono stata all’estero, dove ho girato delle puntate fantastiche con Sandra Milo e Mara Maionchi, il programma si intitola ‘Quelle brave ragazze’ e sarà su Sky a primavera” – ha concluso.



