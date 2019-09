Orietta Berti/ “Io e Mara Venier? Legate da una amicizia rara!” (Domenica In)

Orietta Berti è pronta per la sua nuova avventura, che la riporterà in uno dei salotti più ambiti del piccolo schermo domenicale. L’anno scorso l’abbiamo vista più di una volta al fianco di Mara Venier ed in questa nuova edizione di Domenica In, al via oggi, 15 settembre 2019, potremo vederla come ospite fisso della trasmissione. Purtroppo non siamo ancora in grado di conoscere tutti i dettagli di questa nuova collaborazione, ma sappiamo già che il noto Usignolo cambierà ruolo fin dalla puntata di debutto. In particolare avrà modo di fare una mini intervista a Giulia De Lellis, come è stato svelato in conferenza stampa. In questa occasione, Orietta porrà all’ex volto di Uomini e Donne tre domande fatidiche sull’argomento trattato nel suo libro Le corna stanno bene su tutto, edizione Mondadori. Quali saranno i quesiti sul tradimento che la Berti deciderà di fare? Mistero anche su questo dettaglio del suo intervento, che non sarà l’unico previsto nell’arco della messa in onda. La cantante infatti sarà parte attiva del programma, trasformandosi anche in una sorta di inviata della conduttrice.

Orietta Berti ospite fissa a Domenica In

La solarità di Orietta Berti è più che nota al pubblico televisivo italiano, che ha avuto modo di apprezzarla in diversi contesti e non solo grazie alla sua voce. La stessa caratteristica ha colpito Mara Venier, che ha deciso di averla al proprio fianco per il suo secondo anno di conduzione di Domenica In. “Siamo legate, è un’amica sincera e in questo ambiente è una rarità”, dice l’Usignolo in merito alla sua decisione di lasciare il salotto di Fabio Fazio per dire di sì a zia Mara. Nella sua intervista al settimanale Gente, la cantante svela che in questo suo nuovo progetto in tv canterà, gestirà la posta del cuore e forse darà persino qualche consiglio culinario. “Conosco certe ricette afrodisiache per tutte le mie amiche che hanno un marito un po’ pigro e poco fantasioso”, dice ancora. Certo lasciare Fazio è stato un obbligo, ma questo non esclude che Orietta farà ritorno nel suo programma di tanto in tanto.

